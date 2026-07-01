Peruana viajó de Lima a Cusco en bicicleta y sorprende en redes: recorrió más de 1.000 km en 65 horas

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Una joven peruana logró viajar desde Lima hasta el Cusco a bordo de su bicicleta en una sorprendente hazaña que ha generado diversas reacciones en redes sociales. Se trata de la creadora de contenido Laura Llanos, conocida como Lalita, quien cumplió este desafío deportivo tras recorrer 1.074 kilómetros y pedalear durante 65 horas y 48 minutos a lo largo de siete días consecutivos.

Llanos, quien documentó su travesía a través de varios videos, se mostró emocionada por concretar esta aventura que le permitió recorrer varias zonas del país, pero también reconoció que no fue nada fácil, porque tuvo que enfrentar adversidades climáticas, como pedalear a 50 kilómetros por hora a 4.500 metros sobre el nivel del mar y sortear rutas complicadas en la sierra.

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Peruana pedaleó por siete días para viajar de Lima a Cusco

El trayecto de la atleta, quien estuvo acompañada por un grupo de ciclistas, se dividió en siete tramos estratégicos (uno por día) e inició en la Panamericana Sur, a la altura de la calle Kan Kun, en el distrito de Chorrillos. Desde allí, pedaleó hasta llegar a Ica, pasando por Sarapampa, Cerro Azul y Cañete en un recorrido de alrededor de 300 kilómetros.

En los días siguientes se dirigió hacia Nazca (142 km), transitando en medio del clima soleado, pendientes y desiertos, y luego a Nuevo Santiago (50 km), Puquio (107 km) y Challhuanca (185 km). Este último tramo fue el más difícil, según contó, ya que tuvo que pedalear a 4.500 m s. n. m., entre el frío y paisajes únicos de la zona andina del país. En el sexto día se dirigió hacia Curahuasi, atravesando la compleja subida de Abancay (190 km) y, finalmente, llegó al Cusco (124 km) luego de una extensa jornada.

Joven genera admiración entre usuarios por viajar a Cusco en bicicleta

Tras completar su recorrido y darlo a conocer a través de sus redes sociales, diversas personas la felicitaron por su hazaña y reconocieron la dificultad del camino seguido por la ciclista. “La subida de Nazca a Puquio es durísima hasta para un carro. Qué increíble hacerlo en bici. Te admiro muchísimo”, señaló una usuaria. Otro le escribió: “Llegar desde Lima hasta Cusco no es solo kilómetros, es fuerza, constancia y pasión por el ciclismo. Siéntete orgullosa de este gran logro”.

Laura Llanos agradeció las muestras de afecto de su comunidad y los invitó a perseguir los sueños que tienen, sin esperar el mejor momento para intentarlo. “Les juro que he pasado de todo, entre errores, miedos y aprendizajes pero siempre con la idea de potenciar y mejorar. Agradecida con cada uno de ustedes por siempre desearme éxitos. Estoy feliz de tenerlos aventureros. Y para recordarte que no esperes a ser el mejor, sino vive tu proceso”, escribió en su cuenta de Facebook.

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