Detienen a dos implicados en asalto que provocó caída de camión que dejó seis fallecidos en Cusco

Los intervenidos formarían parte de la banda criminal "Los Patrones del Sur". | Composición LR | Luis Álvarez

Los intervenidos formarían parte de la banda criminal "Los Patrones del Sur". | Composición LR | Luis Álvarez

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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Joel Francisco Salazar Alanoca, alias "Montana", de 18 años, y a Juan Carlos Pacheco Salas, alias "Pacheco", de 39, señalados como presuntos implicados en el asalto ocurrido en el distrito de Quiquijana, provincia de Quispicanchi (Cusco), que terminó con la caída de un camión a un abismo y dejó seis personas fallecidas.

De acuerdo con las investigaciones, ambos detenidos integrarían la banda criminal "Los Patrones del Sur", organización dedicada a perpetrar asaltos en carreteras y grifos de distintas provincias de la región Cusco. El ataque se registró el último jueves, cuando un camión que retornaba de una feria agropecuaria fue interceptado por delincuentes armados.

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Camión cayó casi 50 metros

Durante el asalto, el conductor recibió un disparo, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. Como consecuencia, el camión se despistó y cayó por una pendiente de aproximadamente 50 metros. El trágico accidente dejó seis víctimas mortales: cuatro mujeres —una de ellas gestante— y dos niños menores de un año.

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, informó que la organización criminal estaba conformada por cinco integrantes, de los cuales dos ya fueron capturados.

"Se ha identificado a una banda criminal denominada 'Los Patrones del Sur', integrada por cinco miembros. Dos de ellos han sido capturados en los últimos días", precisó.

Durante los operativos realizados en la ciudad del Cusco también fue intervenido José Enrique Salazar Alanoca por el presunto delito de tenencia ilegal de municiones. Asimismo, en uno de los inmuebles allanados se hallaron evidencias vinculadas a Noemí Alanoca Álvarez, quien negó tener relación con la organización criminal.

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Chalecos de la PNP, drogas y municiones

En las diligencias, la Policía incautó seis chalecos con distintivos de la PNP, tres gorras policiales, 40 municiones calibre 38, sustancias ilícitas, balanzas, equipos celulares y otros objetos que serían utilizados para actividades delictivas.

Según la investigación policial, la banda colocaba obstáculos en las carreteras para interceptar vehículos y cometer asaltos con armas de fuego.

"Colocaron obstáculos en la vía y procedieron con el asalto y robo. Lograron herir al conductor y, como consecuencia, el vehículo se despistó, ocasionando la muerte de seis personas", explicó el general Velásquez.

Tres integrantes permanecen prófugos

La Policía identificó a los alias "Kisswar", "Chucky" y "Gordo" como los tres integrantes que continúan prófugos y son intensamente buscados. Uno de ellos habría cumplido una condena en el penal de Challapalca por delitos contra el patrimonio.

"El conocido como 'Gordo' habría proporcionado la información sobre el camión que fue blanco del último atraco", reveló la autoridad policial.

El general Velásquez también informó que Joel Francisco Salazar Alanoca, alias "Montana", permaneció internado en el Centro Juvenil Marcavalle cuando era menor de edad, tras ser implicado en la muerte de un ciudadano en la calle Belén, en el distrito de Santiago. Asimismo, indicó que los integrantes de la banda registran antecedentes por robo agravado y otros delitos.

Finalmente, la PNP informó que "Los Patrones del Sur" operaban en provincias como Anta, Quiquijana, Ocongate, Paucartambo y Paruro. Además, sus integrantes se desplazaban hacia Madre de Dios, Arequipa, Puno e incluso Bolivia, donde presuntamente se refugiaban tras cometer sus delitos. Las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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