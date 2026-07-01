La Policía investiga si se trataría del turista estadounidense desaparecido en mayo del 2026 | Composición LR

La Policía investiga si se trataría del turista estadounidense desaparecido en mayo del 2026 | Composición LR

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El cadáver de un hombre fue hallado en una zona remota del distrito de Pitumarca, en la provincia cusqueña de Canchis, en una de las rutas que conducen a la montaña de Siete Colores. La Policía Nacional investiga si los restos corresponden al turista estadounidense Ian Thomas Treger, de 29 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 13 de mayo.

El hallazgo se produjo en el sector Pampa Cancha, ubicado dentro de la comunidad campesina de Chilca, luego de que comuneros de la zona alertaran a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en un área inhóspita, cercana a un riachuelo y de difícil acceso.

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Características similares al turista desaparecido

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Cusco, coronel PNP Walter Poma, informó que el cadáver presenta un avanzado estado de descomposición debido al tiempo transcurrido. Sin embargo, durante la inspección preliminar se encontraron algunos elementos que coincidirían con las características del turista desaparecido.

Entre los indicios hallados figuran una gorra blanca, una polera y rasgos físicos como cabello rubio. Pese a ello, el oficial precisó que aún no es posible confirmar oficialmente la identidad del fallecido.

"El personal especializado va a realizar las diligencias para acreditar fehacientemente si se trata de la persona desaparecida", indicó el coronel Poma.

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Equipos especializados se desplazan a la zona

Las labores para recuperar el cuerpo se han visto complicadas por las condiciones del terreno, descrito como pantanoso, agreste y de acceso restringido. Ante ello, equipos de Criminalística, agentes de la Divincri, efectivos de rescate de alta montaña y personal policial de la jurisdicción se desplazaron desde las primeras horas del día hacia el lugar del hallazgo.

Las diligencias incluyen el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias que permitan establecer la identidad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

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Autoridades no descartan un accidente

De manera preliminar, la Policía no descarta que la muerte haya sido producto de un accidente ocurrido durante el recorrido por esta ruta turística. No obstante, las causas del deceso serán determinadas mediante las pericias correspondientes y los exámenes forenses.

Asimismo, las autoridades coordinan las investigaciones con el Ministerio Público y mantienen comunicación con los familiares del ciudadano estadounidense.

Se espera que en las próximas horas los resultados de las diligencias permitan confirmar si el cuerpo hallado corresponde a Ian Thomas Treger y esclarecer las circunstancias de este hecho ocurrido en una de las zonas más agrestes del circuito hacia la montaña de Siete Colores.

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