Por qué más personas están usando vinagre para limpiar el baño: estos son sus beneficios y cómo aplicarlo correctamente

El vinagre blanco se presenta como una alternativa económica y efectiva para limpiar el baño, disolviendo sarro y neutralizando malos olores. | Foto: Magnific

El vinagre blanco se presenta como una alternativa económica y efectiva para limpiar el baño, disolviendo sarro y neutralizando malos olores. | Foto: Magnific

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El baño es uno de los espacios del hogar donde más fácilmente se acumulan humedad, sarro, manchas y malos olores. Por ello, cada vez más personas recurren a alternativas caseras para mantener sus superficies limpias.

Entre estas opciones destaca el vinagre blanco, un producto económico que puede ayudar a eliminar depósitos de sarro, reducir algunos residuos y neutralizar olores. Su uso es sencillo, aunque debe aplicarse correctamente para evitar dañar determinadas superficies.

¿Cuáles son los beneficios del vinagre sobre el baño?

El vinagre blanco contiene ácido acético, que puede ayudar a disolver depósitos minerales y suciedad acumulada. También permite neutralizar algunos olores y facilitar la limpieza de distintas superficies del baño.

Ayuda a eliminar el sarro: puede disolver depósitos minerales acumulados en griferías, mamparas, azulejos y lavabos.

puede disolver depósitos minerales acumulados en griferías, mamparas, azulejos y lavabos. Reduce los malos olores: su acción puede ayudar a neutralizar algunos aromas desagradables.

su acción puede ayudar a neutralizar algunos aromas desagradables. Facilita la eliminación de manchas: resulta útil para tratar determinados residuos de humedad y suciedad.

resulta útil para tratar determinados residuos de humedad y suciedad. Ayuda a limpiar superficies: puede emplearse en diferentes zonas del baño como complemento de la limpieza habitual.

puede emplearse en diferentes zonas del baño como complemento de la limpieza habitual. Es económico: se trata de un producto de fácil acceso que puede utilizarse como alternativa para determinadas tareas de limpieza.

¿Cómo aplicar vinagre al baño?

Para una limpieza general, el vinagre blanco puede diluirse con agua y aplicarse sobre las superficies mediante un paño, esponja o cepillo. En zonas con mayor acumulación de sarro puede utilizarse sin diluir durante unos minutos.

Prepara la mezcla: combina partes iguales de vinagre blanco y agua en un recipiente.

combina partes iguales de vinagre blanco y agua en un recipiente. Aplica el producto: humedece un paño, esponja o cepillo con la mezcla y escurrelo.

humedece un paño, esponja o cepillo con la mezcla y escurrelo. Limpia las superficies: pásalo por azulejos, griferías, lavabos, inodoros y otras zonas compatibles.

pásalo por azulejos, griferías, lavabos, inodoros y otras zonas compatibles. Trata el sarro: para depósitos difíciles, aplica vinagre sin diluir y déjalo actuar durante unos 10 minutos.

para depósitos difíciles, aplica vinagre sin diluir y déjalo actuar durante unos 10 minutos. Enjuaga: retira los restos con agua y, posteriormente, seca la superficie con un paño limpio.

retira los restos con agua y, posteriormente, seca la superficie con un paño limpio. Repite la limpieza: puede incorporarse a la rutina de mantenimiento semanal, siempre comprobando antes que el material sea compatible con el vinagre.

¿Qué no hacer con el vinagre?

No mezcles vinagre con lejía/lavandina ni con otros productos de limpieza, ya que algunas combinaciones pueden liberar gases peligrosos.