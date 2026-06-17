Machu Picchu amplía su capacidad para la temporada alta: fechas, aforo y qué cambiará para los visitantes

La medida, vigente hasta el 2 de noviembre, busca atender a turistas nacionales y extranjeros, garantizando la conservación del patrimonio arqueológico del Perú. | Foto: Andina/Composición LR

La medida, vigente hasta el 2 de noviembre, busca atender a turistas nacionales y extranjeros, garantizando la conservación del patrimonio arqueológico del Perú. | Foto: Andina/Composición LR

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La ciudadela de Machu Picchu iniciará una nueva etapa de atención al turismo desde el 19 de junio. Con el comienzo de la temporada alta, el principal atractivo turístico del Perú incrementará su aforo diario, lo que permitirá el ingreso de miles de visitantes adicionales durante los próximos meses.

La medida busca atender la creciente demanda de turistas nacionales y extranjeros que llegan a Cusco para conocer una de las siete maravillas del mundo moderno. Sin embargo, las autoridades también remarcan que cualquier futura ampliación deberá respetar los estudios de conservación y la capacidad de carga del monumento arqueológico.

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Machu Picchu recibirá hasta 5.600 personas por día

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco confirmó que desde el 19 de junio el aforo máximo diario de Machu Picchu aumentará de 4.600 a 5.600 visitantes. Esta ampliación se aplicará en el marco de la Resolución Ministerial N.° 285-2025-MC y estará vigente durante la temporada alta de turismo. Hasta el 18 de junio, el límite de ingreso continúa siendo de 4.600 personas por día.

La medida responde al incremento sostenido de visitantes registrado en los últimos meses, especialmente desde mayo, cuando la afluencia turística comenzó a crecer de manera considerable en la región Cusco. Los turistas continúan llegando a la ciudadela a través de las rutas ferroviarias desde Ollantaytambo, la vía amazónica que conecta Santa Teresa con Hidroeléctrica y el tradicional Camino Inca.

Fechas de la temporada alta y cambios para los visitantes

El nuevo aforo de 5.600 visitantes diarios estará vigente desde el 19 de junio hasta el 2 de noviembre de 2026. Además, también se aplicará durante fechas específicas como el 1 de enero, del 2 al 5 de abril y los días 30 y 31 de diciembre.

Actualmente, la distribución de boletos contempla 3.600 entradas disponibles mediante venta virtual y otras 1.000 a través de la modalidad presencial en Machu Picchu Pueblo. Precisamente, este sistema ha generado largas filas y reclamos de visitantes que deben permanecer varios días en la localidad para conseguir una entrada.

Frente a esta situación, la Dirección de Cultura informó que evalúa nuevas propuestas para ordenar la venta de boletos y mejorar la experiencia de los turistas, aunque aclaró que no se eliminará la modalidad presencial.

¿Podría aumentar aún más el aforo en Machu Picchu?

Aunque algunos sectores vinculados al turismo han planteado incrementar nuevamente el número de visitantes permitidos, las autoridades culturales señalaron que cualquier decisión futura dependerá de estudios técnicos especializados.

La directora de Cultura de Cusco, Maritza Rosa Candia, recordó que el objetivo principal es garantizar la conservación del santuario histórico y evitar impactos negativos sobre el patrimonio arqueológico.

Por ello, cualquier modificación deberá estar respaldada por análisis sobre la capacidad de carga del monumento y alineada con las disposiciones contempladas en el Plan Maestro de Machu Picchu.