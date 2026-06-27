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Turista francés fallece tras realizar recorrido por la llaqta inka de Machu Picchu

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco activó los protocolos de emergencia y expresó sus condolencias a la familia del visitante que perdió la vida.

Muere turista francés en Machu Picchu a pesar de atención médica de emergencia
Muere turista francés en Machu Picchu a pesar de atención médica de emergencia | Difusión
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Un turista falleció luego de sufrir una emergencia médica mientras recorría la llaqta inca de Machu Picchu, en la provincia cusqueña de Urubamba. El ciudadano, identificado como Thierry Francois Roger, recibió atención inicial dentro del complejo arqueológico, pero perdió la vida cuando era trasladado al Centro de Salud de Machupicchu Pueblo.

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco informó que el hecho ocurrió el viernes 26 de junio, alrededor de las 12.30 p. m. Tras reportarse la emergencia, personal de rescate del Ministerio de Cultura activó los protocolos de atención para asistir al visitante.

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Activaron protocolos de emergencia

Los rescatistas trasladaron al turista al tópico de la Clínica Pardo, ubicado en la zona de ingreso al parque arqueológico, donde personal médico evaluó su estado de salud. Debido a la gravedad de su condición, dispusieron su evacuación en ambulancia hacia el Centro de Salud de Machupicchu para que reciba atención especializada.

Sin embargo, falleció durante el trayecto, según confirmó la DDC Cusco mediante un comunicado oficial. La entidad expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Thierry Francois Roger por la irreparable pérdida.

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