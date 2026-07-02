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Chofer de cúster murió tras ser baleado durante intervención policial en SJM: familia exige investigación

Lizandro Arellano, de 24 años, perdió la vida luego de recibir un impacto de bala durante una intervención policial en la avenida César Canevaro. Su familia exige que se investiguen y esclarezcan los hechos.

Chofer falleció tras recibir impacto de bala durante intervención policial
Chofer falleció tras recibir impacto de bala durante intervención policial | Composición LR / Difusión
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El chofer de transporte público, Lizandro José Arellano Quintana (24), falleció tras ser intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y recibir un impacto de bala que habría sido perpetrado por uno de los agentes en el distrito de San Juan de Miraflores. El hecho se registró la tarde del 1 de julio en la intersección de la avenida César Canevaro con la calle Los Eucaliptos.

Según información preliminar, Arellano, de nacionalidad venezolana, fue interceptado por el suboficial de primera PNP Alex Oblitas Chambi, integrante de la unidad Águilas Negras, tras presuntamente pasarse la luz roja de un semáforo mientras manejaba una cúster. El problema comenzó cuando el uniformado le solicitó sus documentos de identidad y de conducción.

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De acuerdo con la pareja de la víctima, el conductor señaló que solo tenía sus papeles en formato digital, lo que habría sido rechazado por el efectivo, que solicitaba la documentación en físico. La mujer bajó del vehículo para intentar mediar en la situación, pero afirmó que fue golpeada con una vara por el agente, quien amenazó con enmarrocar al chofer y sacarlo a la fuerza si no presentaba los registros, según su versión.

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Chofer intentó huir de intervención policial y recibió impacto de bala

Ante la actitud del policía, la pareja de Arellano volvió a la cúster y el chofer decidió continuar su recorrido. Logró esquivar la motocicleta de uno de los efectivos, que bloqueaba su paso, pero en ese momento recibió un impacto de bala en las piernas que habría sido efectuado por uno de los agentes.

Herido de gravedad, el conductor continuó manejando por aproximadamente una cuadra para tratar de ponerse a salvo e incluso alcanzó a dejar a un pasajero, pero al llegar al cruce con la avenida Juan Velasco Alvarado, perdió la estabilidad, terminó impactando contra un automóvil estacionado a un lado de la vía pública e impactó a una persona que transitaba por el lugar.

Familia de chofer baleado exige una investigación para esclarecer su muerte

La pareja de la víctima denunció a América Noticias que, tras el accidente, los efectivos de la PNP no la habrían dejado trasladar al chofer a un centro médico. “Habiendo un compañero de nosotros que bajó a todos sus pasajeros, dispuesto a llevarlo a un hospital lo más rápido posible, no me dejaron”, afirmó. Cuando los paramédicos llegaron, el conductor ya no respondía y, posteriormente, se confirmó su muerte en un centro de salud. La mujer exige una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

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