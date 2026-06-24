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Asesinan a padre de familia mototaxista frente a su esposa: víctima era el único sustento de sus dos menores hijos en San Juan de Miraflores

Flores Paquiyauri fue interceptado por delincuentes armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Aunque fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, no sobrevivió a las heridas.

La víctima deja a dos pequeños en estado de orfandad.
La víctima deja a dos pequeños en estado de orfandad. | Composición LR | América TV
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Un nuevo crimen enluta a una familia en San Juan de Miraflores. Un mototaxista de 32 años fue asesinado a balazos por delincuentes desconocidos cuando se desplazaba en su vehículo junto a su esposa. La víctima, identificada como Miguel Ángel Flores Paquiyauri, recibió múltiples impactos de bala y, pese a ser trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora, murió por la gravedad de sus heridas.

El ataque ocurrió cuando conducía su mototaxi por una vía del distrito. De acuerdo con testigos, los sujetos armados interceptaron al conductor y dispararon en repetidas ocasiones contra él. Tras el atentado, vecinos de la zona acudieron en su ayuda y lo trasladaron en la tolva de un patrullero policial hasta el Hospital María Auxiliadora.

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Fuentes oficiales confirmaron que la esposa del mototaxista, quien lo acompañaba al momento del ataque, resultó ilesa. Sin embargo, el conductor llegó en estado crítico al nosocomio, donde los médicos hicieron esfuerzos por salvarle la vida, pero finalmente certificaron su muerte en el área de emergencia.

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¿Quién era Miguel Ángel Flores Paquiyauri?

Miguel Ángel Flores Paquiyauri tenía 32 años y trabajaba en el transporte de pasajeros en mototaxi. Según sus familiares, laboraba de manera independiente y recientemente había adquirido el vehículo que conducía al momento del crimen.

Su muerte deja en la orfandad a dos menores de edad, quienes dependían económicamente de él. Allegados al conductor señalaron que desconocían si había recibido amenazas previas y evitaron brindar más declaraciones por temor a posibles represalias.

La familia exigió a las autoridades que el caso sea esclarecido y que los responsables sean identificados y capturados. Asimismo, recordaron que el principal objetivo de Flores Paquiyauri era trabajar para sostener a sus hijos.

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lr.pe

Vecinos exigen mayor seguridad

El asesinato ha generado preocupación entre los residentes de San Juan de Miraflores, quienes denunciaron un incremento de la delincuencia en la zona. Los vecinos solicitaron un mayor despliegue de agentes de Serenazgo y de la Policía Nacional para prevenir nuevos hechos de violencia.

Las declaraciones de los testigos ya forman parte de las diligencias preliminares y serán incorporadas al expediente que manejan las autoridades a cargo de la investigación.

Depincri de SJM investigará el crimen

Las investigaciones quedaron a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores, cuyos agentes buscan determinar el móvil del ataque y la identidad de los responsables.

Peritos de Criminalística realizaron el levantamiento de evidencias en la escena del crimen y recopilaron posibles indicios, entre ellos casquillos de bala y otros elementos de interés para la investigación. Además, la Policía solicitará las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores, con el objetivo de reconstruir la ruta de escape de los atacantes y avanzar en su identificación.

Mientras continúan las diligencias, el cuerpo de Miguel Ángel Flores Paquiyauri fue trasladado a la morgue central, donde se realizarán los procedimientos correspondientes conforme a la ley.

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