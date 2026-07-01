¿Recibes llamadas del extranjero y cuelgan? Así funciona la estafa Wangiri que aumenta en Perú

Dentro de la población más vulnerable se encuentran los adultos mayores y menores de edad quienes suelen responder este tipo de llamadas | Composición LR

Dentro de la población más vulnerable se encuentran los adultos mayores y menores de edad quienes suelen responder este tipo de llamadas | Composición LR

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Las llamadas duran apenas unos segundos. El teléfono celular suena, el usuario alcanza a ver un número con prefijo internacional y, cuando intenta contestar, la comunicación ya terminó. La curiosidad hace el resto. Al devolver la llamada, muchas personas terminan pagando elevadas tarifas internacionales o quedan expuestas a nuevas modalidades de fraude.

Se trata de la estafa conocida como Wangiri, un término de origen japonés que significa "una llamada y corto", una modalidad que continúa expandiéndose en Perú y que, según expertos en ciberseguridad, cada vez registra más víctimas debido al desconocimiento de los usuarios y a la sofisticación de las organizaciones criminales.

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Aunque esta modalidad ya había sido advertida por las autoridades en años anteriores, los reportes de ciudadanos que reciben llamadas desde países como Bangladesh, Congo, Israel, Alemania o Canadá continúan en aumento. En muchos casos, una misma persona puede recibir entre 10 y 20 llamadas sospechosas en un solo día.

¿Cómo funciona la estafa Wangiri?

El mecanismo con el que se pone en práctica el Wangiri es sencillo, pero efectivo. Delincuentes utilizan sistemas automatizados para realizar miles de llamadas desde números internacionales. Antes de que la víctima responda, cuelgan la comunicación.

El objetivo no es conversar con el usuario, sino provocar que sea este quien devuelva la llamada. Cuando ello ocurre, la comunicación puede ser redirigida a líneas de tarifa especial o a centrales telefónicas internacionales que generan cobros elevados, que pueden llegar hasta los US$20 para quien realiza la llamada, dependiendo del operador y del país de destino.

Aunque responder una llamada no suele comprometer directamente el dispositivo, sí puede generar otro problema. Según Roger Menéndez, especialista en ciberseguridad, muchos sistemas automatizados clasifican los números telefónicos según su comportamiento.

Si el usuario responde diciendo "aló", el sistema registra que ese número se encuentra activo y pasa a integrar una base de datos con mayor valor para futuras campañas fraudulentas. "Ellos realizan miles de llamadas. Si detectan que alguien contestó, ese número queda validado como un número real y activo", explicó a La República.

El verdadero riesgo empieza después de contestar

Para Menéndez existe una idea equivocada entre los usuarios: creer que responder una llamada desconocida basta para que el teléfono sea hackeado. "No es muy probable que un teléfono sea vulnerado solamente por contestar una llamada. El mayor riesgo está en lo que hacemos después", sostuvo.

El especialista precisa que devolver la llamada representa el primer peligro, pues puede generar cobros por comunicaciones internacionales. Sin embargo, advierte que los ciberdelincuentes han comenzado a utilizar estrategias mucho más elaboradas.

En algunos casos, tras responder la llamada, el usuario escucha un audio —muchas veces generado con inteligencia artificial— donde una voz le dice frases como: "Agrégame, tengo algo importante que decirte" o "Necesito comunicarme contigo de urgencia".

Si la persona guarda ese número entre sus contactos y posteriormente recibe un mensaje por WhatsApp o Telegram, la estafa entra en una segunda etapa.

"Cuando agregamos ese número, aplicaciones como WhatsApp lo consideran un contacto conocido. Entonces desaparecen varias advertencias de seguridad y esa persona puede enviarnos enlaces o archivos con menos restricciones", explicó Menéndez. A partir de ese momento, los delincuentes pueden inducir a la víctima a ingresar a páginas falsas, descargar aplicaciones maliciosas o entregar información personal.

Inteligencia artificial y suplantación de voz

El experto advierte que otra evolución de este tipo de fraude incorpora herramientas de inteligencia artificial para generar voces falsas que aparentan ser personas reales.

En estos casos, la llamada busca convencer al usuario de instalar una aplicación, ingresar a un enlace o realizar alguna acción que termine comprometiendo la seguridad del dispositivo.

"La inteligencia artificial permite crear audios bastante convincentes. Por eso el riesgo no termina en la llamada, sino en las instrucciones que la víctima decide seguir posteriormente", señaló.

¿Por qué reciben llamadas personas al azar?

Una de las preguntas más frecuentes es cómo presuntas organizaciones criminales ubicadas en otros continentes obtienen números telefónicos de ciudadanos peruanos.

Menéndez explica que gran parte de esta información proviene de filtraciones de datos personales. Cada vez que una persona registra su número en sorteos, formularios de internet, tiendas virtuales o diferentes plataformas digitales, esa información queda almacenada en bases de datos.

Cuando estos sistemas sufren ataques informáticos o presentan fallas de seguridad, los datos pueden terminar comercializándose en mercados ilegales. "Hoy existe un mercado ilícito de datos personales. Los ciberdelincuentes compran y venden bases de datos con miles de números telefónicos para utilizarlos en campañas masivas de estafa", indicó.

Ciudadanía vulnerable y papel de operadoras

El especialista considera que los grupos con menor conocimiento tecnológico son quienes enfrentan mayores riesgos. Por ello recomienda que padres de familia conversen con niños y adolescentes sobre este tipo de llamadas y que también informen a adultos mayores.

"Si aparece una llamada desde un país con el que no tenemos ninguna relación, lo recomendable es no responder, bloquear el número y utilizar las herramientas del teléfono para restringir futuras llamadas", señaló.

Asimismo, Menéndez sostiene que las empresas de telefonía también pueden desempeñar un rol más activo para reducir estas estafas.

Una de las alternativas consiste en implementar sistemas inteligentes capaces de detectar campañas masivas de fraude mediante listas negras o blacklists, similares a las que actualmente se utilizan para combatir ataques informáticos en internet.

Estas listas agrupan números telefónicos cuya actividad ha sido ampliamente reportada por usuarios o cuya vinculación con campañas de phishing y otras estafas ha sido confirmada mediante procesos de ciberinteligencia.

"Si un número ha sido reportado repetidamente y existen evidencias de que forma parte de una campaña maliciosa, debería ingresar a una lista negra para que las operadoras bloqueen esas llamadas antes de que lleguen al usuario", indicó.

¿Conviene instalar aplicaciones para identificar llamadas?

Muchas personas recurren a aplicaciones que identifican números desconocidos, pero Menéndez recomienda utilizarlas con cautela.

Explica que estas herramientas suelen funcionar creando grandes directorios colaborativos de números telefónicos, para lo cual solicitan permisos de acceso a contactos, llamadas, mensajes, archivos e incluso fotografías.

Antes de instalarlas, aconseja revisar cuidadosamente los términos y condiciones, verificar que provengan de tiendas oficiales y comprobar qué permisos solicitan.

"Hay que evaluar si realmente estamos dispuestos a entregar toda esa información. Muchas aplicaciones utilizan esos datos con fines comerciales o de marketing", advirtió.

Recomendaciones para evitar ser víctima

El especialista resalta que la prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar caer en este tipo de fraude.

Entre las principales recomendaciones figuran:

No devolver llamadas provenientes de números internacionales desconocidos.

No agregar esos números a la agenda de contactos.

No abrir enlaces ni descargar archivos enviados por desconocidos.

Bloquear inmediatamente los números sospechosos.

Reportar estos casos ante la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional del Perú o la Fiscalía de Cibercrimen.

Revisar cuidadosamente los permisos antes de instalar aplicaciones para identificar llamadas.

Mientras las organizaciones criminales perfeccionan sus estrategias mediante inteligencia artificial y el tráfico ilegal de datos personales, especialistas coinciden en que el principal mecanismo de defensa continúa siendo el mismo: desconfiar de llamadas inesperadas y evitar cualquier interacción con números desconocidos provenientes del extranjero.

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