Becarios retornan a sus raíces para compartir lo aprendido

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Efraín Ticlla Alanya es un empresario peculiar. Es hijo de la pequeña, pequeñísima, comunidad de campesinos quechuahablantes de Comuhuillca, difícilmente ubicable en los mapas. Comuhuillca es una aldea situada a 3.792 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Paucarbamba, provincia de Churcampa, Huancavelica. Es un lugar donde todo está en contra de la gente y reina la extrema pobreza.

Sorprendentemente, Efraín Ticlla, contra todos los pronósticos estadísticos, superó las vallas que impiden aspirar a una mejor vida.

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Cuando tuvo uso de razón, en lugar de abandonar la comunidad, como suelen hacer los jóvenes de pueblos inhóspitos, y no volver más, Ticlla construyó un proyecto con la participación de los campesinos de Comuhuillca, su pueblo, su lugar de origen, donde llegó al mundo.

¿Dónde encontró la salida? En la escuela. La escuela era la puerta de ingreso a sus sueños y a los de su comunidad, que son los mismos, como luego comprobaría.

“Al ver las dificultades que atravesaba mi comunidad, especialmente la injusticia de vender sus productos como la papa a precios que ni siquiera cubrían los costos de producción, entendí que algo tenía que cambiar. Fue allí cuando nació en mí la convicción de crear una solución real”, relató Efraín Ticlla Alanya.

Conquistando el mundo

Ticlla tuvo la oportunidad de estudiar Negocios Internacionales con el respaldo de Beca 18 y así encontrar las herramientas necesarias para que las variedades de papa nativa que salen de las entrañas de su pueblo se vendieran al precio justo. Con esa idea formó Agrohuillca.

“Cada paso que doy con Agrohuillca es un recordatorio de mis raíces, de las madrugadas heladas, de la magnitud de las lluvias en las cordilleras, de los campos sembrados por manos trabajadoras, de la esperanza de mis padres, del ejemplo que quiero dejar a mi familia y, sobre todo, de lo que la educación puede lograr cuando se convierte en oportunidad real”, declaró.

La historia de Efraín Ticlla Alanya bien podría aparecer en publicaciones internacionales de empresarios exitosos como 'Forbes' o 'Fortune', o difundirse en periódicos como 'The Wall Street Journal' o 'Financial Times': Ticlla es un héroe anónimo de la economía en beneficio de su propia comunidad. Un ejemplo que debe convertirse en política, publicarse y replicarse en todo el país.

“Mi historia está recién comenzando. Pero si algo tengo claro, es esto: cuando uno entiende de dónde viene, sabe exactamente hacia dónde quiere llegar. Siempre resalto mi identidad, mis raíces, y es algo que me gusta transmitir a los jóvenes cuando me piden que les dé unas palabras. Yo les digo: nunca olviden de dónde vienen, y, sobre todo, nunca olviden a las personas de ese lugar de donde vienen”, sostuvo.

La extraordinaria experiencia de Efraín Ticlla Alanya forma parte de 'Pronabec sí transforma vidas: 25 historias de éxito', que acaba de publicar el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), para destacar los logros de becarios de distintos territorios y culturas de nuestro país, diverso, contradictorio y desafiante.

Desde el corazón de la comunidad

En el caso de Marleni Paniura Valverde, de la comunidad campesina José Carlos Mariátegui, de Apurímac, Beca 18 le permitió estudiar Electrotecnia Industrial, pero luego de convertirse en una profesional en grandes empresas, dirigió su interés a ofrecer educación a los sectores menos favorecidos. Así fundó el Centro de Formación y Servicios Niuver Perú, en Curahuasi, Apurímac.

Niuver Perú alienta emprendimientos sostenibles con tecnología en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Marleni Paniura podría dedicarse a trabajar en Lima, pero prefirió mirar hacia su pueblo.

“Este sueño comenzó cuando ejercía la docencia en un colegio público. Tuve contacto directo con realidades de carencia económica, alcoholismo, familias fracturadas y niños asumiendo roles de adultos, que también fueron mi entorno social. Entendí que somos una sociedad repitiendo patrones y que la única forma de romper ese ciclo es a través de la educación, pero no necesariamente la tradicional”, dijo de acuerdo con el libro de Pronabec.

“Frente al fenómeno de la migración masiva por falta de oportunidades, Niuver Perú surge para transformar el potencial de nuestro distrito y región. Aplicamos una metodología donde la técnica se fusiona intrínsecamente con el soporte psicosocial y la responsabilidad ambiental”, explicó.

“No solo buscamos la superación económica mediante oficios de rápida inserción; nos enfocamos en el desarrollo integral de la persona, desmantelando barreras mentales y sociales. Nuestra misión es formar individuos”, concluyó.

El punto en común entre quienes accedieron a Beca 18 es que, luego de alcanzar sus logros, como César Taype Matamoro, quien ha conseguido convertirse en ingeniero Forestal y Ambiental, buscan ofrecer sus conocimientos y servicios a los pueblos donde se encuentran sus familias. Como si fuera un pago a la tierra.

“Mi historia comenzó en una estancia humilde en las alturas de Huancavelica, donde la tierra, el viento y los árboles hablan más claro que las palabras. Ahí crecí, rodeado del ejemplo silencioso de mis abuelos, quienes sin discursos me enseñaron a amar y respetar la naturaleza. Observé y aprendí que cada planta tiene un propósito, que cada río tiene memoria, y que cuidar la tierra es, en el fondo, cuidarnos a nosotros mismos”, narró César Quispe, uno de los protagonistas del libro de Pronabec.

Un millonario diferente

“Al ingresar a la Universidad Nacional del Centro del Perú, logré ser parte de la primera generación de becarios del Pronabec. Beca 18 fue más que un apoyo económico; partió en dos mi historia: un antes lleno de incertidumbre y un después lleno de posibilidades”, recordó.

Taype sabía que obtener el título profesional no era la consagración definitiva, que necesitaba retribuir todas las enseñanzas, todas las experiencias y todo el amor que había recibido de su familia y comunidad.

“Beca 18 no solo transformó mi vida, transformó la historia de mi familia. Yo soy el primero en romper un ciclo, pero estoy seguro de que no seré el último”, dijo, esperanzado.

Con dicho propósito, César Taype fundó la Asociación Ecosostenible Evergreen, un emprendimiento que recicla madera y promueve diferentes iniciativas, como la reforestación.

“Hoy, desde este presente lleno de retos y oportunidades, miro atrás con gratitud, entiendo que mis experiencias me trajeron hasta aquí y se transformaron en propósito”, manifestó.

“Seré millonario el día en que haya ayudado a sembrar un millón de árboles, porque mi riqueza no está en lo que poseo, sino en lo que puedo dejar”, apuntó César Taype, al relatar una historia inspiradora para todos los becarios.

Libro Pronabec transforma vidas