Beca Perú 2026 ofrece más de 200 vacantes para estudios universitarios y técnicos: ¿quiénes pueden postular y hasta cuándo?
La oferta incluye carreras técnicas en Big Data y programas universitarios como Ingeniería Biomédica. La selección se hará por orden de mérito, considerando rendimientos y condiciones socioeconómicas.
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La oportunidad de acceder a estudios superiores financiados vuelve a abrirse con la convocatoria 2026 de Beca Perú, impulsada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). El concurso ofrece más de 200 vacantes para carreras universitarias y técnicas en instituciones privadas del país, dirigidas a peruanos que hayan concluido la secundaria y deseen iniciar o retomar su formación profesional.
El proceso de postulación correspondiente al segundo momento del concurso estará disponible hasta el miércoles 8 de julio a las 11:59 p. m. Las vacantes forman parte de convenios con instituciones educativas que determinan los beneficios específicos de cada beca, los cuales en la mayoría de casos cubren gastos académicos durante la carrera.
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Requisitos clave para postular a Beca Perú 2026 y acceder a una vacante disponible
Los postulantes deben contar con nacionalidad peruana y haber culminado la educación secundaria en cualquiera de sus modalidades. No existe límite de edad para participar en la convocatoria, lo que permite que jóvenes y adultos accedan a esta oportunidad de formación superior.
También es necesario contar con una vacante en una institución, carrera y sede que formen parte de la lista habilitada por el concurso. La verificación de estos requisitos es indispensable antes de iniciar el proceso de postulación.
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Carreras disponibles y cómo se asignan las vacantes en Beca Perú 2026
La oferta académica incluye alternativas en áreas técnicas como Big Data, Ciencia de Datos y Gestión Agrícola, además de programas universitarios como Ingeniería Biomédica, Ingeniería Mecatrónica y Economía y Negocios Internacionales, entre otros campos de estudio.
Las vacantes se distribuyen en distintas regiones del país, entre ellas Lima, Piura, Arequipa, Junín, La Libertad, Puno, San Martín y Tacna. La selección de ganadores se realiza por orden de mérito, según el puntaje obtenido en la evaluación, con bonificaciones adicionales para quienes acrediten buen rendimiento académico, condición socioeconómica o pertenencia a grupos priorizados, como personas con discapacidad o comunidades originarias.