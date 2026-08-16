Asesinan a joven embarazada de 21 años a dos cuadras de su vivienda en Ventanilla

La víctima se encontraba junto a su madre cuando fue atacada por sujetos armados. | Composición LR

La víctima se encontraba junto a su madre cuando fue atacada por sujetos armados. | Composición LR

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Una joven embarazada de 21 años fue asesinada a balazos cuando transitaba por una calle del asentamiento humano Nuevo Pachacútec, en el distrito de Ventanilla. La víctima fue identificada como Katherine Amalia Pachas Pachas y se encontraba a solo dos cuadras de su vivienda cuando fue interceptada por un sujeto armado.

El crimen ocurrió cuando la joven caminaba junto a su madre y un familiar. De acuerdo con las primeras investigaciones y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, un hombre que llevaba un chaleco amarillo se acercó por la espalda y disparó directamente contra la víctima.

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Tras el ataque, el agresor huyó a bordo de una motocicleta por la avenida Acceso A. Pachas Pachas recibió tres impactos de bala y quedó tendida en plena vía pública. Vecinos que presenciaron el hecho intentaron auxiliarla y la trasladaron de emergencia al Hospital de Ventanilla. Sin embargo, llegó al nosocomio sin signos vitales.

Un vecino de la zona relató que observó a la joven en el suelo junto a su madre después del ataque. "Vi a la chica tendida, a su mamá llorando y el delincuente se fugó. Estaba con chaleco amarillo", contó.

Otra testigo aseguró que escuchó varios disparos durante la agresión. "Yo solo escuché los balazos, como cinco. Escuché que gritaban ahí", manifestó.

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Criminalística encontró 13 casquillos

Tras el asesinato, agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística acordonaron el lugar para recoger evidencias que permitan identificar al responsable. En la escena fueron encontrados 13 casquillos de bala, los cuales fueron recogidos como parte de las diligencias.

La fiscal de turno también participó en las labores de inspección. Los peritos revisaron los inmuebles cercanos, varios de ellos construidos con madera, que quedaron expuestos a los disparos realizados por el atacante.

Una residente contó que estuvo en riesgo durante la balacera debido a la precariedad de su vivienda. "Yo desesperadamente salí porque ni bien sentí la bala. Salí de ahí. Salí rápido y la cama salté porque, si no, qué tal si la bala me agarra a mí", relató.

Las autoridades buscan determinar si el ataque estuvo dirigido específicamente contra la joven o si existe algún otro móvil detrás del homicidio. El caso quedó a cargo de los agentes del Depincri Callao, quienes realizan las investigaciones para identificar y capturar al autor o autores del crimen.

Vecinos denuncian falta de seguridad

Tras el asesinato, los residentes de Nuevo Pachacútec cuestionaron la falta de seguridad en el sector. Según denunciaron, las principales calles del asentamiento humano no cuentan con patrullaje policial ni presencia permanente de serenazgo.

Los vecinos señalaron que esta situación incrementa la sensación de inseguridad y deja expuestos a los habitantes frente a hechos delictivos. Por ello, solicitaron a las autoridades reforzar la vigilancia y realizar operativos en la zona para evitar nuevos ataques.

La Policía continúa con la revisión de las cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios para establecer la ruta de escape del atacante y esclarecer las circunstancias en las que fue asesinada la joven embarazada.