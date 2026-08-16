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Otro accidente en la Costa Verde: mueren menor de 17 años y joven de 22 en despiste de moto en Magdalena

El accidente ocurrió a la altura de la bajada Marbella, cuando la moto se desplazaba en dirección a Chorrillos. La Policía investiga si el vehículo circulaba a excesiva velocidad.

El despiste de la motocicleta ocasionó el fallecimiento de dos personas.
El despiste de la motocicleta ocasionó el fallecimiento de dos personas. | Composición LR
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Un adolescente y un joven murieron tras el despiste de una motocicleta ocurrido en la Costa Verde, a la altura de la bajada Marbella, en el distrito de Magdalena del Mar. El accidente se registró cuando ambos ocupantes se desplazaban por la vía en dirección a Chorrillos.

Según información policial, las víctimas tenían de 17 a 22 años. El conductor habría perdido el control de la motocicleta por causas que aún son materia de investigación, provocando que el vehículo se despistara y ambos ocupantes cayeran violentamente sobre la pista.

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Aunque los dos llevaban cascos de seguridad, la fuerza del impacto les ocasionó heridas mortales. Ambos fallecieron en el lugar, de acuerdo con las primeras diligencias.

El adolescente ya fue identificado por las autoridades, mientras que hasta el momento permanece pendiente la identificación del joven de 22 años.

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Policía investiga las causas del accidente

Tras el siniestro, peritos de Criminalística de la Policía Nacional y el fiscal de turno acudieron hasta la bajada Marbella para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan determinar cómo ocurrió el accidente.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que la motocicleta habría circulado a excesiva velocidad, aunque esta posibilidad deberá ser corroborada mediante las pericias realizadas al vehículo y la revisión de las circunstancias del despiste.

Los investigadores también deberán determinar quién conducía la motocicleta al momento del accidente y establecer las condiciones en las que ambos jóvenes circulaban por esta vía de la Costa Verde.

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Segundo accidente mortal en menos de 48 horas

El accidente ocurrido en Magdalena se produce menos de 48 horas después de otro siniestro fatal registrado en la Costa Verde. El último viernes, dos personas estuvieron involucradas en un violento choque contra un poste de alumbrado público en el distrito de San Miguel.

En ese caso, una mujer murió y un hombre quedó gravemente herido tras el impacto del automóvil. Ambos accidentes vuelven a poner bajo atención las condiciones de seguridad y la velocidad con la que circulan los vehículos por esta vía rápida de la capital.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del despiste de la motocicleta y determinar eventuales responsabilidades.

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