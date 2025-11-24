Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán en diciembre el pago del aguinaldo por Navidad 2025. | Foto: Composición LR/IA.

Trabajadores del sector público en Perú recibirán en diciembre el pago del aguinaldo por Navidad 2025. | Foto: Composición LR/IA.

El aguinaldo de diciembre está cada vez más cerca y los trabajadores del sector público se preparan para recibir este beneficio económico que complementa su remuneración mensual. Como ocurre cada año, el monto asciende a S/300 por servidor público, cifra que será depositada de acuerdo.

Con ello, miles de empleados estatales podrán contar con un ingreso adicional justo antes de las celebraciones de fin de año. Revisa desde qué fecha se podrá pagar el aguinaldo por Navidad 2025.

Aguinaldo por Navidad 2025: ¿desde qué fechas cobran los trabajadores del sector público?

El pago del aguinaldo por Navidad 2025 se realizará de acuerdo al cronograma oficial de pagos correspondiente al mes de diciembre 2025. Por lo que, muchos recibirán su respectivo sueldo del mes junto al abono de aguinaldo en sus cuentas bancarias a partir de estas fechas:

Martes 16 de diciembre

Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

Miércoles 17 de diciembre

Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.

Jueves 18 de diciembre

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.

Viernes 19 de diciembre

Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Aguinaldo y gratificación: ¿quiénes lo reciben?

El aguinaldo es un beneficio exclusivo para los trabajadores del sector público y se otorga dos veces al año como un apoyo económico adicional. En cambio, la gratificación corresponde a los empleados del sector privado, quienes reciben un monto equivalente a su sueldo base más otros componentes establecidos por ley. Este depósito debe efectuarse, de manera obligatoria, hasta el 15 de diciembre, fecha límite para que las empresas cumplan con este importante pago de fin de año.