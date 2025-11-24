HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Economía

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

El aguinaldo de diciembre para trabajadores del sector público será de S/300, un ingreso adicional justo antes de las celebraciones de fin de año. Para el abono ya se han establecido las fechas oficiales para el pago.

Trabajadores del sector público en Perú recibirán en diciembre el pago del aguinaldo por Navidad 2025.
Trabajadores del sector público en Perú recibirán en diciembre el pago del aguinaldo por Navidad 2025. | Foto: Composición LR/IA.

El aguinaldo de diciembre está cada vez más cerca y los trabajadores del sector público se preparan para recibir este beneficio económico que complementa su remuneración mensual. Como ocurre cada año, el monto asciende a S/300 por servidor público, cifra que será depositada de acuerdo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Con ello, miles de empleados estatales podrán contar con un ingreso adicional justo antes de las celebraciones de fin de año. Revisa desde qué fecha se podrá pagar el aguinaldo por Navidad 2025.

TE RECOMENDAMOS

Nueva York cambia de rumbo económico con Zohran Mamdani | #EcoNow Con Eduardo Recoba

PUEDES VER: ¿Necesitas dinero urgente? Estos son los préstamos sin aval del Banco de la Nación y cómo acceder paso a paso en 2025

lr.pe

Aguinaldo por Navidad 2025: ¿desde qué fechas cobran los trabajadores del sector público?

El pago del aguinaldo por Navidad 2025 se realizará de acuerdo al cronograma oficial de pagos correspondiente al mes de diciembre 2025. Por lo que, muchos recibirán su respectivo sueldo del mes junto al abono de aguinaldo en sus cuentas bancarias a partir de estas fechas:

Martes 16 de diciembre

Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

Miércoles 17 de diciembre

Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.

Jueves 18 de diciembre

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.

Viernes 19 de diciembre

Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Aguinaldo y gratificación: ¿quiénes lo reciben?

El aguinaldo es un beneficio exclusivo para los trabajadores del sector público y se otorga dos veces al año como un apoyo económico adicional. En cambio, la gratificación corresponde a los empleados del sector privado, quienes reciben un monto equivalente a su sueldo base más otros componentes establecidos por ley. Este depósito debe efectuarse, de manera obligatoria, hasta el 15 de diciembre, fecha límite para que las empresas cumplan con este importante pago de fin de año.

Notas relacionadas
Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

LEER MÁS
¿Necesitas dinero urgente? Estos son los préstamos sin aval del Banco de la Nación y cómo acceder paso a paso en 2025

¿Necesitas dinero urgente? Estos son los préstamos sin aval del Banco de la Nación y cómo acceder paso a paso en 2025

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los afiliados que harán el retiro AFP 2025 y cobrarán su primera UIT antes de Navidad, según el cronograma

Los afiliados que harán el retiro AFP 2025 y cobrarán su primera UIT antes de Navidad, según el cronograma

LEER MÁS
ONP, bono de reconocimiento: exigen al Gobierno que cumpla con entregar el beneficio para peruanos

ONP, bono de reconocimiento: exigen al Gobierno que cumpla con entregar el beneficio para peruanos

LEER MÁS
Ley de Presupuesto 2026 no incluye las 38.000 becas anunciadas por el Gobierno: 20.000 de Beca 18 quedan sin financiamiento

Ley de Presupuesto 2026 no incluye las 38.000 becas anunciadas por el Gobierno: 20.000 de Beca 18 quedan sin financiamiento

LEER MÁS
¿Qué significan las letras A, B, C, D y E en la página del Fonavi en 2025? Conoce qué necesitas para cobrar pago de aportes

¿Qué significan las letras A, B, C, D y E en la página del Fonavi en 2025? Conoce qué necesitas para cobrar pago de aportes

LEER MÁS
Deudas prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero el proceso no es automático

Deudas prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero el proceso no es automático

LEER MÁS
EsSalud autoriza afiliación de parejas al seguro social en 2025: el beneficio varía si están casados o conviven

EsSalud autoriza afiliación de parejas al seguro social en 2025: el beneficio varía si están casados o conviven

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Economía

CTS 2025: ¿puedo pasar mi saldo contable a saldo disponible? Conoce AQUÍ si puedes retirar tu dinero una vez que recibas el depósito

Contraloría informa que se entregaron adelantos irregulares por S/92 millones para el estadio de Ayacucho, que solo tiene 18% de avance

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025