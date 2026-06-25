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Economía

Pago de gratificaciones 2026: alertan multas de hasta S/110 mil a empresas por errores en el cálculo, ¿qué debes revisar antes de cobrarlo?

Especialistas de Mandü advierten que fallas en el cálculo de la gratificación por Fiestas Patrias pueden generar reclamos laborales, intereses legales y multas superiores a S/110 mil. Recomiendan revisar la información de planilla antes del pago.

Mandü recomienda revisar planillas con anticipación para evitar reclamos laborales por errores en cálculo de gratificación.
Mandü recomienda revisar planillas con anticipación para evitar reclamos laborales por errores en cálculo de gratificación. | Composición LR/IA
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A pocas semanas de la fecha límite para el pago de la gratificación por Fiestas Patrias, especialistas alertan que los errores en el cálculo de este beneficio continúan siendo una de las principales fuentes de contingencias laborales para las empresas.

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Según Mandü, las inconsistencias en la información de planilla, la omisión de conceptos remunerativos y los cálculos manuales incrementan el riesgo de reclamos, sanciones e intereses legales.

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La compañía señala que un cálculo incorrecto puede derivar en multas superiores a S/110 mil, dependiendo del tamaño de la organización y del número de trabajadores afectados. Asimismo, advierte que la gestión de información incompleta o desactualizada representa uno de los principales factores de riesgo.

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Gratificación 2026: errores de cálculo elevan el riesgo de sanciones

De acuerdo con Mandü, el principal desafío para las empresas no radica únicamente en cumplir con el pago dentro del plazo establecido, sino en garantizar la precisión de los cálculos.

Entre las situaciones que generan más problemas figuran los datos de ingreso desactualizados, la omisión de conceptos remunerativos, fallas en el cálculo de la bonificación extraordinaria y los procesos manuales.

“Para las empresas, el reto no está únicamente en cumplir con el pago de la gratificación dentro del plazo, sino en garantizar que el cálculo sea preciso. Un error, por pequeño que parezca, puede traducirse en observaciones, reclamos laborales, sobrecarga operativa e incluso sanciones económicas”, explicó Gianmarco Ynaba, Country Manager de Mandü en Perú.

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Remuneración computable y bonificación extraordinaria: aspectos clave para el pago

Los especialistas indican que el cálculo de la gratificación no considera únicamente el sueldo básico. Dependiendo de cada situación laboral, también pueden formar parte de la remuneración computable conceptos como la asignación familiar, las comisiones, las horas extras habituales y determinados bonos permanentes que tengan carácter remunerativo.

Asimismo, recuerdan que corresponde otorgar una bonificación extraordinaria adicional equivalente al 9% para los trabajadores afiliados a EsSalud y al 6,75% para quienes cuentan con una Entidad Prestadora de Salud (EPS)

En el caso de colaboradores que no laboraron el semestre completo, el beneficio debe calcularse de forma proporcional y considerar únicamente los meses completos trabajados.

Pago hasta el 15 de julio: empresas deben revisar planillas con anticipación

Mandü recuerda que la gratificación debe abonarse como máximo hasta el 15 de julio. El incumplimiento de esta obligación genera intereses legales y puede dar lugar a denuncias ante la autoridad laboral, además de multas de hasta 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Frente a este escenario, los expertos recomiendan iniciar la revisión de la planilla con suficiente anticipación. Entre las medidas sugeridas figuran verificar que la información de cada trabajador esté actualizada, confirmar los conceptos que integran la remuneración computable, validar la cobertura de salud y usar plataformas que permitan automatizar los cálculos para reducir fallas.

Según Ynaba, cuando la información está centralizada y los procesos se automatizan, las áreas de recursos humanos pueden reducir el tiempo destinado a corregir inconsistencias y enfocarse en tareas de mayor valor estratégico para la organización.

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