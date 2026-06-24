ONP inicia este lunes 7 julio el pago de pensiones y gratificación por Fiestas Patrias: cronograma completo

El cronograma establece fechas de pago según la letra inicial del apellido paterno desde el 7 al 10 de julio, además de depósitos para otros regímenes el 11 de julio. | Foto: composición LR

El cronograma establece fechas de pago según la letra inicial del apellido paterno desde el 7 al 10 de julio, además de depósitos para otros regímenes el 11 de julio. | Foto: composición LR

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La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha confirmado que el próximo lunes 7 de julio comienza el desembolso mensual, beneficiando a más de 768 mil asegurados. Este proceso de transferencia se efectúa de manera segura vía Banco de la Nación, permitiendo a los jubilados acceder a sus haberes en agencias, cajeros o agentes cercanos.

Un aspecto clave de este periodo es el abono de la gratificación por Fiestas Patrias, beneficio que alcanzará a los pensionistas del régimen general. Es fundamental precisar que este pago adicional no aplica para quienes perciben una pensión proporcional especial, conforme a la normativa vigente.

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Cronograma del pago de la ONP para el mes de julio

El calendario se organiza según la letra inicial del apellido paterno del titular:

A-C: 7 de julio.

7 de julio. D-L: 8 de julio.

8 de julio. M-Q: 9 de julio.

9 de julio. R-Z: 10 de julio.

Cronograma exclusivo para otros regímenes pensionarios

El viernes 11 de julio se ha reservado para el depósito correspondiente a los beneficiarios de la Ley 20530, el régimen 18846 y el régimen especial pesquero. Asimismo, en esta misma fecha se efectuará el pago para los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, garantizando que estos grupos reciban sus haberes tras el cronograma principal.

Consejos para proteger tu dinero por Fiestas Patrias

Para evitar incidentes, se recomienda realizar retiros parciales, utilizar cajeros en horario diurno y mantenerse alerta ante llamadas sospechosas que soliciten datos confidenciales, ya que la institución no pide pagos por gestiones.