Economía

Gratificación y aguinaldo en diciembre: cuáles son sus diferencias y quiénes tienen derecho a recibirlos

Con la llegada de diciembre, los trabajadores peruanos﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ de los sectores público y privado podrán acceder al beneficio económico que les corresponda, según su régimen laboral.

Con la llegada de la Navidad, los trabajadores del sector privado y público recibirán su gratificación o aguinaldo, según el régimen laboral al que pertenezcan.
Con la llegada de la Navidad, los trabajadores del sector privado y público recibirán su gratificación o aguinaldo, según el régimen laboral al que pertenezcan. | Foto: composición LR/Willax/Israel Silva

Con la llegada de diciembre, miles de trabajadores y servidores públicos en el Perú esperan recibir un ingreso adicional que les ayude a afrontar los gastos de fin de año. Sin embargo, suele haber confusión entre la gratificación y el aguinaldo, dos beneficios económicos distintos tanto en su origen como en los montos y los regímenes laborales a los que aplican. Conocer sus diferencias y quiénes tienen derecho a percibirlos es clave para evitar dudas y reclamos innecesarios.

¿Cuál es la diferencia entre la gratificación y el aguinaldo?

Para entender las diferencias entre uno y el otro, primero hay que describir los conceptos de los dos beneficios económicos:

  • Gratificación: Este beneficio se concede a las y los trabajadores que pertenecen al régimen laboral privado y que se encuentren en planilla. El monto correspondiente se otorga en los meses de julio y diciembre, fechas que coinciden con las celebraciones de Fiestas Patrias y Navidad. Además, uno de los requisitos es haber completado seis meses de trabajo para acceder a esta bonificación, que representa un incentivo económico para planificar mejor las finanzas, cubrir necesidades familiares, ahorrar o invertir en proyectos personales.

  • Aguinaldo: De acuerdo con el régimen del Decreto Legislativo n.° 276 y la Ley n.° 29944, los funcionarios que trabajan en el sector público podrán acceder a este beneficio económico en julio y diciembre. Esto incluye a docentes universitarios, personal de salud, obreros permanentes y eventuales, personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como los pensionistas a cargo del Estado que forman parte de los regímenes establecidos en las leyes 15.117, 19.846, 20.530 y 28.091. Con respecto al monto, según el Ministerio de Economía y Finanzas, el aguinaldo de este 2025 será de S/ 300 y se depositará junto con el sueldo.

Los beneficios de recibir la gratificación y el aguinaldo

Las diferencias entre la gratificación y el aguinaldo son claras: la primera está dirigida a los trabajadores del sector privado, mientras que el segundo corresponde a quienes laboran en el sector público. En ese sentido, el aguinaldo que reciben los servidores públicos asciende a S/ 300, mientras que la gratificación equivale a un sueldo adicional más una bonificación extraordinaria del 9 % por EsSalud.

Por ese motivo, quienes trabajan en el sector privado y tienen derecho a la gratificación reciben una remuneración completa, siempre que hayan laborado durante los seis meses del periodo correspondiente. En contraste, el aguinaldo es un monto fijo establecido por el Estado para los trabajadores del sector público, independientemente del sueldo que perciban.

