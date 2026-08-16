Boca Juniors - Recoleta: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors y Recoleta se vuelven a enfrentar en la Copa Sudamericana. Foto: AFA/Tigo Sports/composición LR

Boca Juniors y Recoleta se vuelven a enfrentar en la Copa Sudamericana. Foto: AFA/Tigo Sports/composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Boca Juniors busca sellar su pase a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro ‘xeneize’ visitará a Recoleta en busca de un buen resultado que le brinde la clasificación a los cuartos de final. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena ganó 3-1 en Argentina en el partido de ida. Ahora, enfrentarán al cuadro paraguayo en uno de los encuentros más atractivos de la semana.

Por el lado de Recoleta, necesita igualar el marcador global para al menos, llegar a la tanda de penales. En el torneo local, el cuadro ‘canario’ cayó ante 2 de Mayo y tendrá que volver al triunfo luego de dos derrotas consecutivas.

¿Cuándo juegan Boca Juniors - Recoleta?

Argentinos y paraguayos se enfrentan este martes 18 de agosto en el estadio Defensores del Chaco. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 40.000 espectadores.

¿A qué hora juega Boca Juniors - Recoleta?

El encuentro arrancará desde las 5.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (19/08)

¿En qué canal ver Boca Juniors - Recoleta?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Boca Juniors y Recoleta por el canal ESPN. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la Copa Sudamericana.

Pronósticos para el Boca Juniors - Recoleta

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Boca Juniors sobre Recoleta.