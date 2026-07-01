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Reniec lanza campaña gratuita de DNI electrónico durante todo julio en Carabayllo: conoce quiénes pueden acceder y dónde atenderse

Los solicitantes deberán llevar el DNI del beneficiario y un recibo de servicios. Esta iniciativa busca facilitar el acceso al documento y fomentar la identidad digital entre los vecinos.

La campaña de DNI electrónico gratuito se desarrollará todos los miércoles de julio en la agencia municipal San Pedro.
La campaña de DNI electrónico gratuito se desarrollará todos los miércoles de julio en la agencia municipal San Pedro. | Foto: composición LR
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Los vecinos que integren la población priorizada podrán acceder durante julio a una campaña gratuita para tramitar el DNI electrónico, gracias a una iniciativa organizada por la Municipalidad de Carabayllo en coordinación con Reniec. La atención se realizará todos los miércoles del mes, entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., en un único punto habilitado para este servicio.

La jornada está dirigida a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de acercar el trámite del documento nacional de identidad a quienes suelen enfrentar mayores dificultades para realizar este tipo de trámites. Debido a que la capacidad de atención será limitada, las autoridades recomendaron acudir con anticipación y presentar toda la documentación requerida.

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Requisitos, fechas y lugar para obtener gratis el DNI electrónico en julio en Carabayllo

La campaña de DNI electrónico gratuito se desarrollará todos los miércoles de julio en la agencia municipal San Pedro, ubicada en el distrito de Carabayllo. Durante esas fechas, los ciudadanos podrán realizar el trámite únicamente dentro del horario establecido, por lo que se aconseja planificar la visita para evitar inconvenientes por el aforo disponible o el cierre de la atención.

Para acceder al beneficio, los solicitantes deberán presentar el DNI del beneficiario, ya sea en original o copia, además de una copia de un recibo de agua o de energía eléctrica. En el caso de las personas con discapacidad, también será obligatorio entregar una copia del carné del Conadis, documento que permitirá acreditar esta condición durante el proceso.

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Campaña de dni electrónico gratuito en Carabayllo.

¿Quiénes pueden acceder a la campaña gratuita del DNI electrónico de Reniec?

La convocatoria contempla tres grupos específicos de beneficiarios. El primero corresponde a niñas, niños y adolescentes desde los 0 hasta los 17 años. También podrán participar los adultos mayores de 60 años, quienes forman parte de la población priorizada para esta campaña organizada entre la Municipalidad de Carabayllo y Reniec.

Asimismo, las personas con discapacidad podrán tramitar el DNI electrónico sin costo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para la atención. La municipalidad recordó que esta iniciativa busca facilitar el acceso a un documento que fortalece la identidad digital y permite realizar diversos trámites virtuales con mayores estándares de seguridad, al acercar este servicio a los vecinos mediante una jornada programada y focalizada.

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