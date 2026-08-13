¿Qué hacer por el Día del Niño? Pizza Hut propone una campaña solidaria con cuentos infantiles

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¿Buscas una actividad diferente para celebrar el Día del Niño? Del viernes 14 al domingo 16 de agosto, las familias podrán acercarse a las tiendas Pizza Hut participantes de Lima y Callao para donar cuentos infantiles en buen estado y ser parte de una iniciativa que busca llevar nuevas historias a otros niños.

Como parte de la dinámica, quienes donen un cuento infantil en buen estado recibirán una historia escrita e ilustrada por los niños de Caritas Felices de María, además de un slice de pizza americana.

¿Cómo participar en la campaña de Pizza Hut por el Día del Niño?

Con el objetivo de fomentar la empatía y la solidaridad, Caritas Felices de María incentivó el desarrollo de la creatividad de sus niños. Ellos fueron los que escribieron e ilustraron sus propios cuentos.

Cada una de estas historias fue impresa únicamente para la campaña y se entregará hasta agotar stock a las personas que se acerquen a una tienda Pizza Hut participante entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto y realicen una donación.

Cuentos creados por niños de Caritas Felices de María

La iniciativa busca generar un intercambio de historias: mientras los cuentos donados podrán llegar a nuevos lectores, las familias participantes recibirán una publicación creada especialmente para esta campaña por los niños de Caritas Felices de María.

"Creemos que la lectura tiene el poder de despertar la imaginación, ampliar el pensamiento y conectar a las personas con nuevas historias. Con esta iniciativa buscamos que nuestros clientes sean parte de una cadena de solidaridad, reafirmando además el compromiso que tiene la marca desde hace más de 30 años en la que se apoya de manera constante a la asociación Caritas Felices de María”, señaló la marca.

Niños miembros de la asociación Caritas Felices de María desarrollando su creatividad. Foto: difusión.

Caritas Felices de María es una asociación sin fines de lucro que funciona en Lima Sur desde 1997 y forma parte de las acciones de responsabilidad social del Grupo Delosi. La organización brinda acompañamiento educativo extracurricular a niñas y niños que presentan dificultades en el aprendizaje o necesitan fortalecer su autoestima.

Celebra el Día del Niño con Pizza Hut

Si buscas una forma diferente de celebrar el Día del Niño, puedes sumarte a esta iniciativa llevando un cuento infantil en buen estado a las tiendas Pizza Hut participantes de Lima y Callao del 14 al 16 de agosto. Así, una historia que ya disfrutaste podrá encontrar un nuevo lector y, a cambio, podrás llevarte otra creada por los niños de Caritas Felices de María.

Dona una historia, recibe otra escrita con el corazón.

[CONTENIDO PATROCINADO]