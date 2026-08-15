Juventudes en el Perú: talento que necesita oportunidades, por Romina Uribe Sáenz

*La autora es Diputada de la República de la bancada del Partido del Buen Gobierno.

Este 12 de agosto conmemoramos el Día Internacional de las Juventudes y, para mí, este año tiene un significado especial. Hoy me toca representar a las juventudes como la diputada más joven de la República para el periodo 2026-2031 y formar parte de uno de los espacios más importantes de toma de decisiones del país. Es una enorme oportunidad, pero, sobre todo, una gran responsabilidad: llevar nuestras voces, preocupaciones y propuestas a donde se construyen las decisiones que marcarán nuestro presente y futuro.

En el Perú hay talento de sobra; lo que faltan son oportunidades. Somos cerca de 8 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, casi una cuarta parte de la población. Sin embargo, solo 3 de cada 10 logran transitar de la secundaria a la educación superior y cerca del 70% de quienes trabajan lo hacen en la informalidad. Hay, además, 1,4 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, una realidad que afecta especialmente a las mujeres.

Las brechas también se sienten en nuestra salud, seguridad y relación con la democracia. El 86% de jóvenes considera importante la democracia, pero solo el 32% cree que funciona bien o muy bien. Lamentablemente, apenas el 6% participa en alguna organización juvenil. Y un rotundo 86% teme ser víctima de un delito.

Estos datos deberían preocuparnos, pero también impulsarnos a actuar. Desde mi labor parlamentaria, quiero que escuchar a las juventudes se traduzca en decisiones concretas. Por eso, en mi agenda legislativa tengo como prioridades iniciales: fortalecer Beca 18, para que más jóvenes puedan acceder, permanecer y culminar una educación superior de calidad; impulsar el derecho al cuidado, para reducir las brechas que afectan especialmente a las mujeres; ampliar progresivamente el acceso gratuito a la vacuna contra el VPH y, además, prevenir y enfrentar la violencia digital.

Pero esta agenda no puede construirse desde un escritorio. Las políticas para las juventudes deben construirse con las juventudes. Necesitamos educación, empleo digno, salud integral, seguridad, acceso a tecnología y espacios reales de participación.

Las juventudes no somos el futuro, somos el presente. Y desde el Congreso asumo el compromiso de convertir nuestro talento, nuestras ideas y nuestras demandas en oportunidades reales para construir el Perú que queremos.

*El miércoles 12 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Juventudes, organicé el Foro Juventud: Oportunidades y Futuro y agradezco la valiosa participación de Senaju, PNUD, la Delegación Joven de Perú Naciones Unidas, a los representantes universitarios de la Promesa Peruana de la Universidad San Martín de Porres, Universidad del Pacífico, PUCP, Universidad Científica del Sur, así como de las organizaciones WILA – Women in Law; Centro Juvenil Futuro de INPPARES; Foro Mundial de la Alimentación en Perú; Colectivo Aspirantes a Beca Bicentenario; Movimiento Manuela Ramos; Policy Lab; Red IPE+; Grupo Impulsor del Grupo de Trabajo Nacional de Juventudes de la MCLCP; Juventud, Política y Desarrollo; Redpublica, Youngers in Action y Artchange Makers.