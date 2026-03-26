DNI electrónico a S/30 hasta fin de año: Reniec amplía la campaña de descuento para obtenerlo por primera vez
El anuncio se da luego de que la entidad encargada del registro de los peruanos señalara que se podrá votar en las elecciones generales de 2026 con el DNI vencido.
- Detienen a policía por presunto feminicidio de suboficial PNP en Santa Anita
- La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) amplió el beneficio para tramitar el DNI electrónico 3.0 por primera vez con una tarifa promocional de S/30 para ciudadanos adultos en todo el país. La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y aplica a distintos tipos de trámite vinculados a la emisión del documento.
La entidad indicó que la campaña busca que más personas cuenten con un DNI actualizado y que puedan usarlo para realizar trámites legales, bancarios y comerciales, entre otros. El beneficio también incluye a menores de edad, quienes pueden obtener su primer DNI electrónico a S/16, de acuerdo con lo informado por Reniec.
TE RECOMENDAMOS
🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR
PUEDES VER: Grúa se vuelca y causa daños a vehículos estacionados en la av. Del Pinar en Surco: un conductor resultó herido
DNI electrónico 3.0: costo promocional también para menores y vigencia del documento por edad
Reniec precisó que el descuento no solo está dirigido a mayores de edad. En el caso de niños y adolescentes, el primer DNI electrónico tiene un costo promocional de S/16. Tanto menores como adultos recibirán el DNI electrónico 3.0, al ser el documento más reciente emitido por la institución.
Sobre la vigencia, Reniec detalló que el DNI electrónico 3.0 tiene validez de diez años para adultos. En menores, la vigencia es de 3 años hasta que cumplan 12 años de edad. Además, el DNIe incorpora 64 elementos de seguridad, un chip criptográfico, código QR para verificación y certificados digitales que permiten la firma electrónica.
PUEDES VER: Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas
¿Cómo tramitar el primer DNIe?, ¿dónde pagar y qué gestiones aplicar?
Para acceder al costo de S/30 en el DNI electrónico 3.0, Reniec indicó que se debe usar el código 02121. Este pago puede corresponder a trámites como inscripción, renovación, duplicado o actualización de datos, siempre que se trate de la obtención del DNI electrónico bajo la campaña anunciada.
La gestión puede realizarse a través de la página oficial de Reniec y el pago del trámite se habilitó por canales como Yape, agentes BCP, Banco de la Nación y págalo.pe.
La entidad también aclaró que, aunque dejó de emitir el DNI azul y amarillo, estos no pierden validez y pueden seguir usándose hasta su fecha de caducidad.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.