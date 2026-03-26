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DNI electrónico a S/30 hasta fin de año: Reniec amplía la campaña de descuento para obtenerlo por primera vez

El anuncio se da luego de que la entidad encargada del registro de los peruanos señalara que se podrá votar en las elecciones generales de 2026 con el DNI vencido.

El Reniec ofrece un costo promocional de S/30 para tramitar el DNI electrónico 3.0 por primera vez.
El Reniec ofrece un costo promocional de S/30 para tramitar el DNI electrónico 3.0 por primera vez. | Foto: Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) amplió el beneficio para tramitar el DNI electrónico 3.0 por primera vez con una tarifa promocional de S/30 para ciudadanos adultos en todo el país. La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y aplica a distintos tipos de trámite vinculados a la emisión del documento.

La entidad indicó que la campaña busca que más personas cuenten con un DNI actualizado y que puedan usarlo para realizar trámites legales, bancarios y comerciales, entre otros. El beneficio también incluye a menores de edad, quienes pueden obtener su primer DNI electrónico a S/16, de acuerdo con lo informado por Reniec.

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DNI electrónico 3.0: costo promocional también para menores y vigencia del documento por edad

Reniec precisó que el descuento no solo está dirigido a mayores de edad. En el caso de niños y adolescentes, el primer DNI electrónico tiene un costo promocional de S/16. Tanto menores como adultos recibirán el DNI electrónico 3.0, al ser el documento más reciente emitido por la institución.

Sobre la vigencia, Reniec detalló que el DNI electrónico 3.0 tiene validez de diez años para adultos. En menores, la vigencia es de 3 años hasta que cumplan 12 años de edad. Además, el DNIe incorpora 64 elementos de seguridad, un chip criptográfico, código QR para verificación y certificados digitales que permiten la firma electrónica.

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¿Cómo tramitar el primer DNIe?, ¿dónde pagar y qué gestiones aplicar?

Para acceder al costo de S/30 en el DNI electrónico 3.0, Reniec indicó que se debe usar el código 02121. Este pago puede corresponder a trámites como inscripción, renovación, duplicado o actualización de datos, siempre que se trate de la obtención del DNI electrónico bajo la campaña anunciada.

La gestión puede realizarse a través de la página oficial de Reniec y el pago del trámite se habilitó por canales como Yape, agentes BCP, Banco de la Nación y págalo.pe.

La entidad también aclaró que, aunque dejó de emitir el DNI azul y amarillo, estos no pierden validez y pueden seguir usándose hasta su fecha de caducidad.

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