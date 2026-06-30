De Argentina a Venezuela: estos son los feriados y días libres que tendrá Sudamérica en julio de 2026

En julio de 2026, los descansos en Sudamérica se concentrarán principalmente en celebraciones nacionales y religiosas. | Ilustración LR/Los Angeles Times/ChatGPT/AFP

En julio de 2026, los descansos en Sudamérica se concentrarán principalmente en celebraciones nacionales y religiosas. | Ilustración LR/Los Angeles Times/ChatGPT/AFP

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En julio de 2026, Sudamérica presentará un panorama desigual respecto a sus descansos oficiales. Mientras naciones como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela disfrutarán de feriados patrios, religiosos o cívicos, otros territorios como Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay carecerán de interrupciones nacionales ordinarias durante ese periodo.

La organización laboral y turística estará ligada a los días de la semana en que se ubiquen estas fechas, ya que su proximidad al fin de semana facilitará pausas extendidas. En el caso argentino, la normativa estatal estipula que los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior, y los correspondientes a jueves y viernes se moverán al lunes posterior, una regla aplicable solo a ciertos casos.

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¿Qué países de Sudamérica tendrán más días feriados en julio de 2026?

Perú liderará los descansos en Sudamérica durante ese mes debido a las Fiestas Patrias y otras fechas oficiales. El cronograma de Gob.pe detalla el jueves 23 como feriado nacional, el lunes 27 como día no laborable, y el martes 28 y miércoles 29 como feriados tradicionales. Dicha secuencia generará múltiples interrupciones en la jornada laboral del sector estatal y de las empresas privadas que se acojan a la modalidad compensable.

Colombia escoltará este registro con dos lunes festivos confirmados por el Ministerio de Hacienda: el 13 de julio por Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y el 20 de julio por la Independencia. En contraste, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela contarán con una sola fecha conmemorativa. Por su parte, Paraguay carece de jornadas libres ordinarias en dicho periodo, aunque Reuters reportó que el Gobierno declaró un descanso extraordinario el martes 30 de junio tras el triunfo mundialista ante Alemania.

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¿Cuáles son los feriados, puentes, días libres en julio 2026 en los países sudamericanos?

En julio de 2026, los descansos sudamericanos se concentrarán principalmente en celebraciones nacionales y religiosas.