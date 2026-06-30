¿Son legales las apuestas deportivas en Perú? Así eliges las más confiables

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Si vives en Perú y te gusta el deporte, seguramente te lo has preguntado más de una vez: ¿se puede apostar de forma legal? La respuesta corta es sí. Desde hace un par de años el país cuenta con un marco que regula las apuestas en línea, y eso cambió bastante las reglas del juego. Lo que antes era una zona gris hoy tiene normas claras. Pero legal no siempre significa confiable, y ahí está el detalle que conviene entender antes de registrarse en cualquier plataforma.

¿Es legal apostar en Perú?

Sí, lo es. La Ley 31557, junto con su modificatoria y el reglamento aprobado por el Decreto Supremo 005-2023-MINCETUR, ordenó todo el sector de los juegos y apuestas deportivas a distancia. Ese marco entró en vigencia en febrero de 2024 y dejó a un único organismo a cargo: el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, conocido como MINCETUR, que otorga las licencias y supervisa a los operadores. En la práctica, esto significa que apostar es perfectamente legal siempre que lo hagas en una plataforma autorizada y seas mayor de edad. Las webs que operan sin permiso, en cambio, quedan fuera de la ley. De hecho, durante 2025 varios operadores dejaron el mercado y algunas licencias quedaron suspendidas, así que la lista de plataformas habilitadas conviene revisarla cada cierto tiempo.

Cómo saber si una casa está autorizada

Aquí está la clave. Una casa legal tiene que contar con la licencia de MINCETUR, pagar el impuesto del 12% sobre sus ingresos netos y ofrecer herramientas de juego responsable, como límites de depósito o autoexclusión. Conviene revisar también el dominio: las plataformas autorizadas suelen operar bajo terminaciones registradas ante el regulador. Comparar varias opciones antes de decidir ahorra muchos dolores de cabeza, y por eso vale la pena apoyarse en guías especializadas. Por ejemplo, en AS vas a encontrar las mejores casas de apuestas en Peru, ya que allí se reúnen a los operadores con licencia en un solo lugar y facilita la comparación.

Con esta nueva legalidad, los usuarios sienten más confianza. Fuente: difusión.

Qué mirar para elegir la mejor

Una vez que sabes que el operador es legal, empieza la parte divertida: encontrar el que mejor se adapta a ti. No todas las casas valen lo mismo. Fíjate en las cuotas, porque pequeñas diferencias terminan pesando a largo plazo. Revisa la variedad de mercados, sobre todo si te interesan deportes más allá del fútbol. Y no descuides lo práctico: métodos de pago locales, una app que funcione bien y una atención al cliente que responda en español. Los bonos de bienvenida atraen, claro, pero conviene leer siempre las condiciones antes de reclamarlos.

Apostar con cabeza

Que el sector esté regulado es una buena noticia para el apostador peruano: hay más transparencia y más protección que antes. Pero la responsabilidad final sigue siendo tuya. Elige siempre una casa con licencia, marca tus límites y trata las apuestas como entretenimiento. Es muy importante visitar estos sitios para conocer realmente cuáles son las casas legales y, a su vez, cuál es la que más te conviene para tus objetivos.

El presente contenido es de carácter publicitario y ha sido facilitado por un anunciante externo. Válido solo para mayores de 18 años. Los juegos de azar y las apuestas pueden causar adicción y conllevan riesgos económicos. Juegue de manera responsable.

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