‘Coco 2’ confirma su fecha de estreno y primer avance: un viejo enemigo regresará para vengarse de Miguel

Coco 2 es una de las películas animadas más esperadas de los últimos tiempos. Foto: La red.

Coco 2 es una de las películas animadas más esperadas de los últimos tiempos. Foto: La red.

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Disney y Pixar sorprendieron a los seguidores de 'Coco' con nuevas imágenes de la esperada secuela durante la D23 2026. La película volverá a tener como protagonista a Miguel, aunque esta vez el pequeño músico aparecerá convertido en adolescente y continuará persiguiendo su sueño de dedicarse a la música.

Pero el regreso de Miguel no será tranquilo. Pixar también confirmó el retorno de Ernesto de la Cruz, el famoso cantante que fue desenmascarado como el gran villano de la primera película. Benjamin Bratt volverá a prestar su voz al personaje, quien aparentemente regresará con deseos de venganza contra Miguel.

¿Cuándo se estrenará 'Coco 2'?

'Coco 2' llegará a los cines en noviembre de 2029, por lo que los fanáticos tendrán que esperar varios años para volver al mundo de Miguel. Pixar todavía no ha anunciado el día exacto del estreno, aunque la ventana elegida coincide nuevamente con la época del Día de Muertos, una celebración fundamental en la historia de la franquicia.

La secuela llegará casi doce años después de la primera película, estrenada originalmente en noviembre de 2017. En la nueva producción volverán a participar Lee Unkrich y Adrián Molina, mientras que Mark Nielsen estará a cargo de la producción.

¿De qué tratará 'Coco 2'?

La nueva historia mostrará a Miguel convertido en adolescente, varios años después de los acontecimientos de la primera película. El protagonista continuará ligado a la música y volverá a contar con la compañía de Dante en esta nueva aventura. Las primeras imágenes presentadas por Pixar muestran al personaje en una nueva etapa de su vida, aunque todavía se mantienen en reserva buena parte de los detalles de la trama.

Uno de los grandes giros será el regreso de Ernesto de la Cruz, quien volverá como antagonista. El personaje, que murió al final de la primera cinta después de que se descubriera que había asesinado a Héctor y robado sus canciones, aparentemente no ha olvidado lo ocurrido y buscará vengarse de Miguel. Pixar todavía no ha explicado cómo regresará ni cuál será exactamente su plan, por lo que este será uno de los grandes misterios de la secuela.