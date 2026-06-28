Familia venezolana grabó su lucha por sobrevivir tras permanecer 26 horas bajo los escombros por el doble terremoto

Oriana, madre de Luciano, utilizó su ingenio para proteger a su hijo, lo que fue crucial para su supervivencia. El espacio reducido que quedó entre los escombros permitió que respiraran mientras esperaban ayuda de las autoridades. | Foto: composición LR

Oriana, madre de Luciano, utilizó su ingenio para proteger a su hijo, lo que fue crucial para su supervivencia. El espacio reducido que quedó entre los escombros permitió que respiraran mientras esperaban ayuda de las autoridades. | Foto: composición LR

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Una familia venezolana logró sobrevivir a una de las escenas más dramáticas que dejó el doble terremoto del 24 de junio en la ciudad de La Guaira, donde permaneció atrapada durante cerca de 26 horas bajo una estructura colapsada. Jofran, Oriana y su hijo Luciano, de cuatro años, fueron localizados con vida por los equipos de rescate tras más de un día bajo los escombros del edificio donde residían.

Mientras esperaban ayuda, los tres registraron con sus teléfonos celulares cómo lograron sobrevivir y los momentos de angustia que vivían bajo los restos del inmueble. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y se convirtieron en uno de los testimonios más difundidos de la emergencia provocada por los devastadores sismos que afectaron a Venezuela.

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Familia sobrevivió 26 horas bajo los escombros tras el colapso de un edificio en La Guaira

La familia se encontraba en el primer piso de un edificio de ocho niveles cuando ocurrió el derrumbe. En medio de la emergencia, Oriana reaccionó, protegió a su hijo y se lanzó al suelo para cubrirlo. Esa acción coincidió con la presencia de un mueble cercano que ayudó a soportar parte del peso de la estructura caída.

Tras el colapso, quedó un reducido espacio entre los escombros que permitió que los tres continuaran respirando. Según los reportes conocidos después del rescate, esa pequeña cavidad resultó determinante para que permanecieran con vida durante las horas más críticas, mientras los organismos de emergencia trabajaban para encontrarlos.

El rescate que duró 10 horas y permitió salvar con vida a los tres integrantes de la familia

Una vez que los rescatistas lograron determinar la ubicación exacta de los sobrevivientes, se puso en marcha una operación especializada para extraerlos sin comprometer su seguridad. Las labores estuvieron a cargo de efectivos policiales y miembros de la Armada de Venezuela capacitados en intervenciones en estructuras colapsadas.

El procedimiento se prolongó durante aproximadamente 10 horas debido a la complejidad del escenario. Luciano fue el primero en ser liberado, mientras que sus padres fueron rescatados poco después. Un familiar de la pareja destacó posteriormente que ambos se sumaron a las tareas de apoyo para otras personas afectadas por el desastre, mientras continuaban las labores de búsqueda de desaparecidos en La Guaira.