Cancillería aclara cómo puede enviarse donaciones a Venezuela tras el devastador doble terremoto

La Cancillería precisó que no está facultada para recibir ni trasladar donaciones físicas de particulares hacia Venezuela tras el doble terremoto. | Foto: composición LR

La Cancillería precisó que no está facultada para recibir ni trasladar donaciones físicas de particulares hacia Venezuela tras el doble terremoto. | Foto: composición LR

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Las muestras de solidaridad hacia Venezuela continúan creciendo luego del doble terremoto que afectó a distintas zonas del país. En Perú, empresas y ciudadanos han expresado su intención de colaborar con los damnificados mediante el envío de alimentos, medicinas, ropa y otros insumos. Ante este escenario, numerosos interesados recurrieron al Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer los mecanismos disponibles para canalizar la ayuda.

Frente al incremento de consultas, la Cancillería emitió una comunicación en la que precisó cuáles son los procedimientos permitidos para brindar apoyo humanitario. La entidad explicó las limitaciones legales que enfrenta para gestionar donaciones materiales provenientes de particulares y empresas, además de detallar las alternativas habilitadas para quienes buscan contribuir con la atención de la emergencia.

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Cancillería explica por qué no puede recibir ni trasladar donaciones físicas a Venezuela

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la normativa vigente no le permite recibir, almacenar ni transportar bienes físicos entregados por personas naturales o entidades privadas. Esta restricción alcanza a productos como alimentos, medicamentos, ropa y otros artículos que suelen formar parte de campañas de ayuda humanitaria.

La institución indicó que estas disposiciones responden a los mecanismos de control establecidos para la gestión de asistencia internacional y al cumplimiento de las normas nacionales aplicables. Por ese motivo, la Cancillería señaló que no está facultada para actuar como intermediaria en el traslado de donaciones materiales hacia territorio venezolano, incluso cuando se trata de situaciones de emergencia.

Comunicado de la Cancillería del Perú sobre donaciones a Venezuela.

Comunicado de la Cancillería del Perú sobre donaciones a Venezuela.

Qué alternativas existen para apoyar a los damnificados del terremoto en Venezuela desde Perú

Ante la imposibilidad de canalizar bienes físicos, las autoridades recomendaron que la ayuda se realice mediante aportes económicos dirigidos a organismos especializados. La Cancillería indicó que existen diversos mecanismos oficiales para que ciudadanos y empresas puedan contribuir con la atención de la emergencia.

Entre las principales alternativas se encuentran:

Fondo Humanitario para Venezuela , administrado con apoyo del sistema de las Naciones Unidas.

, administrado con apoyo del sistema de las Naciones Unidas. ACNUR , organismo encargado de la protección y asistencia a refugiados y desplazados.

, organismo encargado de la protección y asistencia a refugiados y desplazados. UNICEF , enfocado en la atención de niños, niñas y adolescentes.

, enfocado en la atención de niños, niñas y adolescentes. UNFPA , especializado en salud sexual y reproductiva y apoyo a poblaciones vulnerables.

, especializado en salud sexual y reproductiva y apoyo a poblaciones vulnerables. OIM , dedicada a la asistencia de migrantes y comunidades afectadas.

, dedicada a la asistencia de migrantes y comunidades afectadas. Programa Mundial de Alimentos (PMA) , orientado a garantizar el acceso a alimentos.

, orientado a garantizar el acceso a alimentos. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que participa en acciones de recuperación y fortalecimiento comunitario.

Cada una de estas organizaciones dispone de plataformas digitales y canales financieros habilitados para recibir contribuciones, con el objetivo de destinarlas a necesidades prioritarias como alimentación, acceso al agua, atención médica, educación y medios de subsistencia.

Por otro lado, el Gobierno peruano autorizó el envío de 14 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a la población afectada por los sismos. El cargamento, gestionado por el Indeci, incluye alimentos de primera necesidad, carpas, ropa de abrigo y artículos básicos para las familias damnificadas.