Excanciller Manuel Rodríguez Cuadros anunció su retiro del equipo técnico de Juntos por el Perú

Manuel Rodríguez Cuadros se retira del equipo técnico de Juntos por el Perú. | Composición/LR

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El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros anunció mediante redes sociales su retiro del equipo técnico de Juntos por el Perú. Su decisión se da tras la denuncia de Roberto Sánchez sobre un presunto 'fraude en desarrollo' y su rechazo a reconocer los resultados de la segunda vuelta.

"Una vez culminada la campaña electoral, ha culminado también mi asesoría como parte del equipo técnico de Juntos por el Perú", indicó.

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De igual manera, recordó que su integración al partido político buscaba mejorar las condiciones del país. “Fue una opción para dotar al país de una alternativa democrática, de recuperación del Estado de derecho, vigencia de los derechos humanos, crecimiento con estabilidad macroeconómica y desarrollo sostenible".

Equipo técnico de Juntos por el Perú

Roberto Sánchez sumó a Rodríguez Cuadros a su equipo técnico a mediados de mayo. El excanciller compartió el espacio con diferentes profesionales, como el exministro de Economía Pedro Francke, el exfiscal José Domingo Pérez y el exministro de Salud Hernando Cevallos, entre otros.

Roberto Sánchez no reconocerá a Keiko Fujimori como presidenta

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que no reconocerá un posible gobierno liderado por Keiko Fujimori, tras denunciar presuntas irregularidades en los votos emitidos en el extranjero.

Durante una conferencia de prensa en su local de campaña, Sánchez llamó a la ciudadanía a sumarse a una movilización nacional programada para este sábado 27 de junio, como medida de protesta ante los resultados.

Sánchez cuestionó a la ONPE por avalar la modificación de la normativa sobre el traslado de actas del extranjero en pleno proceso, según indicó, para favorecer a la candidata de Fuerza Popular.

La publicación de la resolución que modifica los procedimiento del replique del material electoral en el extranjero perjudicaron el proceso electoral. “Han afectado la seguridad jurídica del voto de los peruanos en el extranjero”, señaló mediante sus redes sociales.