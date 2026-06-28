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Venezuela supera los 1.400 muertos por el terremoto mientras el papa León XIV expresa su solidaridad con los damnificados

En tanto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó pérdidas por 6.700 millones de dólares, una cifra que equivale al 6% del PIB venezolano y que podría aumentar conforme avancen las evaluaciones oficiales.

Venezuela enfrenta una crisis devastadora tras un doble terremoto que dejó 1.430 muertos y 3.238 heridos
Venezuela enfrenta una crisis devastadora tras un doble terremoto que dejó 1.430 muertos y 3.238 heridos | AFP
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Venezuela atraviesa una de sus peores tragedias naturales. El doble terremoto que golpeó al país el miércoles, con magnitudes de 7,2 y 7,5, ya deja 1.430 muertos y 3.238 heridos, según el reporte oficial entregado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El funcionario detalló además que 3.142 familias resultaron damnificadas tras el movimiento telúrico, que sacudió con segundos de diferencia a buena parte del territorio.

El estado La Guaira, vecino de Caracas, concentra el mayor número de víctimas y edificios colapsados. Allí, equipos de rescate de 21 países trabajan contra el tiempo y así poder hallar sobrevivientes entre los escombros, mientras la cifra de desaparecidos varía según la fuente: el gobierno habla de centenares, pero la ONU estima que podrían superar los 50.000.

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El papa León XIV envía un mensaje de solidaridad

Este domingo, tras el rezo del Ángelus, el papa León XIV dedicó unas palabras a Venezuela. "Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales", dijo el pontífice en su mensaje.

El líder de la Iglesia católica también pidió el "eterno descanso" para los fallecidos y transmitió su apoyo espiritual a los familiares de quienes perdieron la vida. Asimismo, agradeció a quienes participan en los rescates. "Manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia", expresó.

Las 72 horas decisivas para hallar sobrevivientes

El sábado se cumplió el plazo crítico de 72 horas que suele marcar el límite de encontrar personas con vida bajo los escombros. Pese a ello, un niño de 11 años fue rescatado esa noche en Caraballeda, un hallazgo que la presidenta interina Delcy Rodríguez calificó como una "esperanza" para el país.

En La Guaira, los habitantes denuncian que la respuesta oficial llegó tarde. "Aún no veo a las autoridades encargándose de la situación aquí en esta zona", relató con frustración a AFP Marlon Ochoa, quien busca a su madre, esposa e hijo bajo los restos de su edificio. El gobierno respondió con la militarización del área, donde se desplegó a 14.000 efectivos y se exige un salvoconducto a fin de ingresar, una medida que generó reclamos entre los propios rescatistas, como Carlos Itriago, de 27 años.

La ONU instala hospitales y refugios de emergencia

El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, informó que el organismo instaló tres hospitales de campaña en La Guaira con el objetivo de atender a los heridos sin necesidad de trasladarlos hasta Caracas. También coordina con las autoridades la instalación de refugios con baños y comedores cerca de las comunidades afectadas.

Unicef alertó que 680.000 niños necesitan asistencia humanitaria. Su representante en la nación, Manuel Rodríguez Pumarol, aseguró que los hospitales están operando por encima de su capacidad y "miles de niños no tienen acceso confiable a agua segura y muchas escuelas han resultado dañadas". Solo en Caracas, 432 planteles sufrieron afectaciones, por lo que varios funcionan ahora de refugios temporales.

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PNUD calcula pérdidas por 6.700 millones de dólares

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó los daños materiales en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano. El cálculo, basado en imágenes satelitales y datos poblacionales bajo la herramienta RAPIDA, abarca a 1,7 millones de estructuras ubicadas en las zonas sísmicas.

"La rapidez y precisión de las evaluaciones iniciales son esenciales para una respuesta efectiva", subrayó el representante residente del PNUD en Venezuela, Luis Francisco Thais. El organismo advirtió que el impacto total suele multiplicarse entre 1,5 y 3 veces el valor de los daños directos, una cifra que aún no contempla la reconstrucción a largo plazo.

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