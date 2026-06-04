Cuatro peruanos enviados al Congo desde Estados Unidos retornan al país, confirma Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el retorno de cuatro ciudadanos peruanos desde la República Democrática del Congo, quienes se encuentran en buen estado de salud. | Andina

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el retorno de cuatro ciudadanos peruanos desde la República Democrática del Congo, quienes se encuentran en buen estado de salud. | Andina

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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este miércoles que cuatro ciudadanos peruanos que habían sido trasladados desde Estados Unidos hacia la República Democrática del Congo (RDC) ya retornaron al país y se encuentran en buen estado de salud.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería precisó que el retorno de los connacionales fue posible gracias a las gestiones realizadas por la Sección Consular del Perú en Nairobi, así como al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

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“La oficina consular procedió a la emisión y envío oportuno de los salvoconductos a la oficina de la OIM en Kinshasa, a fin de garantizar el traslado”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Comunicado de la Cancillería

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Connacionales se encuentran en buen estado

Asimismo, la entidad indicó que se verificó la salud de los ciudadanos peruanos tras su llegada al país.

La Cancillería reafirmó además su compromiso con la protección y asistencia de los peruanos en el extranjero, independientemente de su situación migratoria.

“Se brinda asistencia consular sin distinción de la condición migratoria, salvaguardando en todo momento la voluntad, integridad y derechos de nuestros compatriotas”, añade el pronunciamiento.

Fueron expulsados de EE. UU.

El caso se conoció luego de que los cuatro peruanos fueran enviados a la República Democrática del Congo desde Estados Unidos, situación que generó preocupación por sus condiciones de traslado y retorno.

Durante la administración Trump, se han realizado cientos de deportaciones a países con los cuales los migrantes no tienen ningún tipo de arraigo, lo que despertó cuestionamientos desde el enfoque de seguridad y derechos humanos.

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