HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Balean a chofer de empresa Nuevo Horizonte en ATE: transportistas habían denunciado extorsiones previas

Las autoridades investigan la posible implicación de la organización criminal Los Occidentales, responsable de amenazas contra la compañía.

Efectivos de la Policía Nacional en el lugar del incidente.
Efectivos de la Policía Nacional en el lugar del incidente. | Composición LR | RGNoticias
Escuchar
Resumen
Compartir

La violencia no cesa en las calles. Un nuevo atentado contra el transporte público se registró en la urbanización Valdiviezo, en el distrito de Ate, donde un chofer de la empresa Nuevo Horizonte S.A. resultó herido de bala cuando se disponía a salir del patio de maniobras, ubicado a una cuadra del lugar del ataque.

De acuerdo con la información preliminar, la organización criminal que estaría detrás de las amenazas contra la empresa sería Los Occidentales, cuyos integrantes habrían dejado artefactos explosivos y cartas extorsivas como parte de sus intimidaciones.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA DESCONOCE ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA Y ROSSANA ALAYZA EN VIVO | ARDE TROYA CON OXENFORD

Las imágenes muestran al conductor gravemente herido, quien fue auxiliado por sus compañeros y por efectivos de la Policía Nacional. Fuentes cercanas a la empresa aseguraron que el chofer fue llevado de emergencia al hospital San Juan de Dios y que su estado es crítico.

Conductores denunciaron extorsiones previas

En los últimos días, la empresa Nuevo Horizonte S.A. denunció ser víctima de hasta dos atentados extorsivos con artefactos explosivos y cartas de amedrentamiento desde el pasado 10 de agosto.

El primer hecho se habría registrado a las 3:30 p. m. cuando un sujeto a bordo de una moto lineal arrojó dos explosivos envueltos en una bolsa contra una de sus unidades que cubre la ruta Ate-Yerbateros. El paquete también contenía una carta extorsiva firmada por Los Occidentales.

El segundo acto fue reportado a las 4:00 p. m. contra un bus que circulaba en las intersecciones de las avenidas San Juan con Chincha – San Luis. En este caso, otro desconocido en motocicleta arrojó una bolsa plástica con munición y un mensaje extorsivo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Hombre que estuvo 21 años prófugo fue capturado en Ate: tenía condena de 16 años por homicidio, secuestro y violación sexual

Hombre que estuvo 21 años prófugo fue capturado en Ate: tenía condena de 16 años por homicidio, secuestro y violación sexual

LEER MÁS
Cuatro policías son acusados de secuestrar y robarle miles de soles a joven en Ate: víctima los identificó, pero siguen libres

Cuatro policías son acusados de secuestrar y robarle miles de soles a joven en Ate: víctima los identificó, pero siguen libres

LEER MÁS
¿Ataque extorsivo? Voraz incendio reduce a cenizas almacén de madera en Ate y afecta a familias

¿Ataque extorsivo? Voraz incendio reduce a cenizas almacén de madera en Ate y afecta a familias

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marina de Guerra del Perú desmiente supuesto audio que confirmaría terremoto de magnitud 8.8 en Perú: "No corresponde a información oficial"

Marina de Guerra del Perú desmiente supuesto audio que confirmaría terremoto de magnitud 8.8 en Perú: "No corresponde a información oficial"

LEER MÁS
Indeci desmiente supuesta alerta de terremoto de magnitud 8.2 predicho en Perú para este 11 de agosto

Indeci desmiente supuesta alerta de terremoto de magnitud 8.2 predicho en Perú para este 11 de agosto

LEER MÁS
CGTP anuncia movilización nacional para este 13 de agosto ante posibles cambios en materia laboral

CGTP anuncia movilización nacional para este 13 de agosto ante posibles cambios en materia laboral

LEER MÁS
Mujer denuncia que hombre la habría vigilado desde un cubículo de un baño en conocida cadena de cines en San Miguel

Mujer denuncia que hombre la habría vigilado desde un cubículo de un baño en conocida cadena de cines en San Miguel

LEER MÁS
¡A juntar agua! Sedapal confirma corte programado por 12 horas en 7 distritos de Lima este miércoles 12 y jueves 13 de agosto

¡A juntar agua! Sedapal confirma corte programado por 12 horas en 7 distritos de Lima este miércoles 12 y jueves 13 de agosto

LEER MÁS
Tres policías integraban banda criminal investigada por adulterar saldos de tarjetas de la Línea 1 del Metro de Lima

Tres policías integraban banda criminal investigada por adulterar saldos de tarjetas de la Línea 1 del Metro de Lima

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025