Balean a chofer de empresa Nuevo Horizonte en ATE: transportistas habían denunciado extorsiones previas

Efectivos de la Policía Nacional en el lugar del incidente. | Composición LR | RGNoticias

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La violencia no cesa en las calles. Un nuevo atentado contra el transporte público se registró en la urbanización Valdiviezo, en el distrito de Ate, donde un chofer de la empresa Nuevo Horizonte S.A. resultó herido de bala cuando se disponía a salir del patio de maniobras, ubicado a una cuadra del lugar del ataque.

De acuerdo con la información preliminar, la organización criminal que estaría detrás de las amenazas contra la empresa sería Los Occidentales, cuyos integrantes habrían dejado artefactos explosivos y cartas extorsivas como parte de sus intimidaciones.

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Las imágenes muestran al conductor gravemente herido, quien fue auxiliado por sus compañeros y por efectivos de la Policía Nacional. Fuentes cercanas a la empresa aseguraron que el chofer fue llevado de emergencia al hospital San Juan de Dios y que su estado es crítico.

Conductores denunciaron extorsiones previas

En los últimos días, la empresa Nuevo Horizonte S.A. denunció ser víctima de hasta dos atentados extorsivos con artefactos explosivos y cartas de amedrentamiento desde el pasado 10 de agosto.

El primer hecho se habría registrado a las 3:30 p. m. cuando un sujeto a bordo de una moto lineal arrojó dos explosivos envueltos en una bolsa contra una de sus unidades que cubre la ruta Ate-Yerbateros. El paquete también contenía una carta extorsiva firmada por Los Occidentales.

El segundo acto fue reportado a las 4:00 p. m. contra un bus que circulaba en las intersecciones de las avenidas San Juan con Chincha – San Luis. En este caso, otro desconocido en motocicleta arrojó una bolsa plástica con munición y un mensaje extorsivo.