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Físico peruano de la NASA explica por qué el eclipse solar total 2026 es clave para estudiar el Sol y la Luna

El físico Cristian Ferradas Alva de la NASA destacó cómo la alineación de Sol, Luna y Tierra facilitó analizar la ionósfera y la meteorología espacial, vital para futuras misiones.

El eclipse solar total del 12 de agosto brindó una oportunidad única para la investigación científica, afectando áreas de Groenlandia, Islandia, y España.
El eclipse solar total del 12 de agosto brindó una oportunidad única para la investigación científica, afectando áreas de Groenlandia, Islandia, y España. | Foto: composición LR/Difusión
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El eclipse solar total de este 12 de agosto dejó, además de las imágenes del fenómeno, una oportunidad para la investigación científica. La Luna cubrió por completo el disco solar en una franja que pasó por Groenlandia, Islandia, el noreste de Portugal y España, mientras otras zonas de Europa presenciaron un eclipse parcial.

¿Qué pudo estudiarse durante esos minutos de oscuridad? El físico peruano Cristian Ferradas Alva, investigador del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, explicó que la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra permitió observar la corona solar y analizar aspectos relacionados con la atmósfera terrestre y la superficie lunar.

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¿Qué permitió estudiar el eclipse solar total 2026?

La totalidad hizo posible observar directamente la corona del Sol, una región de su atmósfera que normalmente queda oculta por el intenso brillo del disco solar. Durante el eclipse, esta zona se presentó como una estructura blanca que se extendía alrededor del Sol cubierto por la Luna.

El fenómeno también fue aprovechado para estudiar la ionósfera, una parte eléctricamente activa de la atmósfera terrestre que mantiene una estrecha relación con la radiación solar. Ferradas Alva explicó que estos eventos ayudan a obtener información sobre la meteorología espacial, es decir, las condiciones del entorno espacial determinadas principalmente por la actividad del Sol.

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Este campo de estudio tiene relación con la exploración espacial, ya que las tripulaciones de misiones como Artemis estarán expuestas a un entorno distinto al que existe dentro de la protección natural de la Tierra. En ese escenario, la radiación y las partículas procedentes del Sol constituyen elementos que deben ser considerados.

Las perlas de Baily revelaron detalles de la superficie lunar

El eclipse también permitió dirigir la atención hacia la Luna. Durante la totalidad pueden aparecer las llamadas perlas de Baily, pequeños puntos de luz que se forman alrededor del disco solar debido a las irregularidades del terreno lunar.

La observación de este fenómeno proporciona información sobre la morfología de la superficie de la Luna. Para Ferradas Alva, estos datos adquieren especial interés ante las próximas misiones Artemis, que contemplan establecer una presencia en el satélite natural.

La NASA, por su parte, recordó que durante las fases parciales es indispensable utilizar protección ocular adecuada, debido a que las gafas de sol convencionales no protegen la vista de la radiación solar. La única etapa en la que fue posible mirar el eclipse sin protección fue durante los breves minutos de totalidad, cuando la Luna ocultó completamente el disco brillante del Sol.

El fenómeno también pudo observarse de forma indirecta mediante un proyector estenopeico. Para quienes estuvieron dentro de la franja de totalidad, la duración limitada de esta fase convirtió esos minutos en el momento central de la observación del eclipse.

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