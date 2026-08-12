Expresidente de CONAR cuestiona decisión del VAR tras revelar audios del Alianza Lima vs Sport Boys: "Los árbitros están sorprendidos"

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La polémica por la decisión del VAR en el partido entre Alianza Lima y Sport Boys continúa generando reacciones. Winston Reátegui, expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), aseguró que varios árbitros se mostraron sorprendidos al escuchar el audio en el que se determinó que no correspondía sancionar con penal una mano de Hansell Riojas. El exréferi fue entrevistado en el programa Hablemos de Max y consideró que la acción debió ser cobrada con la pena máxima.

Reátegui mencionó que pudo conversar con varios árbitros sobre la acción y que la mayoría comparte su interpretación. Según explicó, algunos le manifestaron directamente que la jugada debió ser considerada mano. “Los árbitros se sienten sorprendidos de que haya salido este audio del VAR, en donde se dice que no fue mano”, señaló en L1 Max.

Winston Reátegui cuestiona decisión del VAR tras revelar audios del Alianza Lima vs Sport Boys

La interpretación que tiene Winston Reátegui sobre la jugada es que hubo contacto entre la mano del defensor y el balón, lo cual originó un cambio en la trayectoria de la pelota. “A mí me preguntan por una jugada puntual y respondo en base a lo reglamentario y a lo que mis ojos ven. Mis ojos vieron que existe mano de Riojas y que el balón se desvía”, indicó el expresidente de la CONAR.

De igual forma, sostuvo que la decisión tomada genera dudas dentro del propio entorno arbitral y consideró que habría sido más honesto reconocer un posible error en lugar de defender la determinación adoptada durante el encuentro. “Lo más transparente habría sido admitir la equivocación y anunciar que se tomarán las medidas correctivas correspondientes”, mencionó Reátegui.

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