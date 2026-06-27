Un video de Jesús López, apodado 'El servidor', ha generado controversia por supuestas predicciones de los terremotos en Venezuela. | Composición LR/AFP/@yeshualojim/TikTok

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El doble sismo del 24 de junio de 2026 en Venezuela, con magnitudes de 7,2 y 7,5, provocó una severa devastación. Tras el desastre, cobró gran notoriedad un video de TikTok difundido semanas antes por Jesús López, apodado 'El servidor', en el cual aseguran que el joven habría 'anticipado' la tragedia, lo que desató una fuerte polémica digital sobre una supuesta predicción.

Dicha grabación resurgió con fuerza a raíz de los recientes movimientos telúricos. Sin embargo, la prensa internacional y diversos portales de verificación aclaran que este fenómeno responde a una popularidad posterior, debido a que el material original data del 13 de mayo, un mes previo a la catástrofe.

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¿Qué dijo 'El servidor' sobre los sismos en Venezuela un mes antes?

El creador de contenido Jesús López, conocido como 'El servidor', difundió un videoclip titulado 'Mensaje de advertencia para el pueblo de Venezuela'. En el inicio de la grabación, el joven adopta un discurso religioso y afirma textualmente: 'Vengo a traerte un mensaje por parte del Espíritu Santo de Dios'. La producción audiovisual adquirió notoriedad en plataformas digitales tras la difusión de sus declaraciones.

Durante la filmación, el emisor asegura transmitir una revelación divina sobre el futuro de la nación sudamericana. Entre las frases que causaron mayor impacto destaca: 'Primero llegará la persecución a la iglesia en el pueblo de Venezuela para probar su fidelidad en mí. Luego llegarán dos terremotos que afectarán al país de forma trágica'. Dichas palabras generaron múltiples reacciones entre los internautas.

El metraje detalla un listado de regiones presuntamente damnificadas, donde figuran Caracas, Valencia, Maracaibo, Bolívar y Mérida. Luego de los incidentes ocurridos el 24 de junio, varios usuarios compartieron esos fragmentos de forma aislada como una supuesta profecía exacta. No obstante, el archivo carece de datos técnicos o referencias verificables respecto de la fecha, magnitud o ubicación sísmica precisa.

¿Qué dice la ciencia sobre la predicción de sismos?

La comunidad científica sostiene que resulta imposible vaticinar terremotos de forma exacta mediante fecha, lugar y magnitud. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), junto con otras instituciones especializadas, aclara que, si bien logra identificar zonas de riesgo sísmico, carece de tecnología apta para anticipar eventos específicos con precisión temporal.

Los organismos sismológicos argumentan que estos fenómenos constituyen procesos complejos asociados al movimiento de placas tectónicas, una condición que impide establecer un sistema determinista. Debido a esto, los expertos fundamentan su labor en pronósticos probabilísticos, mapas de peligro y el monitoreo constante de la actividad telúrica, y descartan las predicciones puntuales difundidas en redes sociales.

Especialistas advierten que los contenidos virales surgen tras desastres naturales, cuando la población reinterpreta mensajes vagos o religiosos. Bajo este escenario, la popularidad de ciertos videos en TikTok responde a un fenómeno de coincidencia y sesgo de confirmación, lejos de representar una evidencia científica real.