En medio de las acciones de rescate por el doble terremoto en Venezuela, el jefe del Parlamento actualizó la cifra de muertos a 1.430 afectados.

Aumenta a 1.430 personas fallecidas tras el terremoto que sucedió en Venezuela. Foto: AFP. | FOTO: AFP

Aumenta a 1.430 personas fallecidas tras el terremoto que sucedió en Venezuela. Foto: AFP. | FOTO: AFP

El número de víctimas mortales tras los dos terremotos que golpearon a Venezuela ascendió a 1.430 personas, de acuerdo con el más reciente balance presentado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, uno de los principales portavoces del Gobierno durante la emergencia.

En su actualización, el funcionario también informó que los heridos suman 3.238, en medio de una crisis humanitaria en curso. Esta nueva cifra implica un incremento considerable respecto al reporte anterior, que situaba los fallecidos en 920, lo que evidencia la rápida evolución del escenario tras los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5.

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Las autoridades indicaron que el balance sigue sujeto a cambios a medida que avanzan las labores de rescate y se logra acceso a zonas aún afectadas por derrumbes y bloqueos.

Terremoto en Venezuela: últimas noticias EN VIVO sobre el sismo y el estado de emergencia 13:25 Daños por sismos en Venezuela pueden llegar a US$ 6.700 millones La ONU estimó el sábado que el doble terremoto en Venezuela causó daños físicos por 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB del país sudamericano. "Los daños físicos directos se estiman en 6.700 millones de dólares (en un rango de 4.700 a 8.700 millones de dólares), debido a pérdidas en viviendas y activos económicos", indicó el comunicado. Con información de AFP. 12:39 Jefe de Parlamento revela saldo de 1.430 muertos En medio de las acciones de rescate por el doble terremoto en Venezuela, el jefe del Parlamento actualizó la cifra de muertos a 1.430 afectados. 11:54 Acción de Gobierno es cuestionada en Venezuela En zonas como La Guaira, vecinos y familiares aseguran que gran parte de las labores de rescate han sido asumidas por voluntarios sin apoyo suficiente del Estado, mientras aumentan las tensiones con el Gobierno. “El gobierno no está haciendo nada por el pueblo”, gritó un ciudadano a la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante una visita a una de las zonas afectadas en Caracas, frente a un edificio de 22 pisos reducido a escombros. 11:15 Aeropuerto de Caracas recibe vuelos de ayuda de Estados Unidos El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas reabrió parcialmente una de sus pistas y comenzó a recibir vuelos con ayuda humanitaria tras los terremotos que afectaron a Venezuela, según informó un funcionario estadounidense. "Podemos evacuar por vía aérea a personas para que utilicen las instalaciones médicas, según sea necesario, en ese buque, y usarlo para tareas de mando, control y logística, y para aprovechar su capacidad de transporte aéreo", dijo el funcionario en condición de anonimato. Foto: AFP. 10:30 Rescatan a un bebé recién nacido entre los escombros Un bebé recién nacido fue rescatado con vida 32 horas después de los dos terremotos que devastaron la ciudad costera de La Guaira, en Venezuela, según reportes difundidos por la AFP. El menor, de aproximadamente 18 días de nacido, fue extraído de entre los escombros por equipos de rescate durante la noche del viernes, en una operación que también permitió el rescate de su madre una hora después. Imágenes muestran el momento en que el bebé es trasladado entre rescatistas bajo una luz artificial y recibe atención inmediata tras ser limpiado y envuelto en una manta. Con información de AFP 10:06 Colapso hospitalario obliga a familiares a trasladar el cuerpo de sus fallecidos Los terremotos que sacudieron Venezuela han colapsado parte del sistema funerario y hospitalario, obligando a familiares a trasladar por cuenta propia los cuerpos de sus seres queridos hasta la morgue de Caracas. En medio de la emergencia, con casi 1.000 fallecidos y decenas de miles de desaparecidos, se reporta que las instalaciones forenses han recibido al menos 200 cuerpos desde el viernes, mientras hospitales de La Guaira y otras zonas cercanas operan desbordados. Testimonios recogidos por la agencia AFP describen escenas de improvisación y desesperación, con deudos enfrentando la falta de servicios básicos y recurriendo incluso a la cremación ante el avanzado estado de descomposición de algunos cuerpos. Con información de AFP 09:32 ONU estima 6,8 millones de personas afectadas La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU estimó que hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas por los dos terremotos ocurridos en Venezuela, que han dejado cerca de 1.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos. El informe señala que las proyecciones se basan en datos de población y evaluación de daños, e incluyen a unos dos millones de habitantes en Caracas. Foto: AFP. 09:01 Comando Sur de Estados Unidos afirma que "apoya" al pueblo de Venezuela El Comando Sur de EE. UU. dijo que apoya a Venezuela y que está enviando ayuda humanitaria y capacidades de rescate tras el terremoto, tras reunirse con autoridades venezolanas. La Presidencia de Venezuela afirmó que el objetivo fue coordinar rescates y distribución de ayuda. 08:36 Electricidad en La Guaira se restauró un 60% Delcy Rodríguez informó que en La Guaira se ha logrado restaurar el 60% del suministro eléctrico y que los esfuerzos ahora se centran en recuperar el servicio de agua potable. En ese sentido, agregó que dicha localidad permanece bajo acceso restringido y “totalmente militarizado”, con 14.000 funcionarios militares y policiales desplegados para garantizar la seguridad y la tranquilidad necesarias en las labores de rescate. 08:10 Nayib Bukele asegura que rescatistas de El Salvador liberaron a una niña Los equipos de rescate de El Salvador lograron liberar con vida a una adolescente de 15 años y a su perro tras el colapso de un edificio en Catia La Mar, en el estado La Guaira, en el contexto de los sismos que afectan a Venezuela. La operación, confirmada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, requirió atravesar varias paredes del inmueble hasta llegar al noveno piso donde se encontraba atrapada Camila Sofía Medina Rivas junto a su mascota Chanel. ¡Hemos rescatado a Camila!



Gracias Dios, por utilizarnos de esta manera.



Fuerza Venezuela 🇸🇻🇻🇪 pic.twitter.com/wswRaHFAWA — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 27, 2026 07:43 Reportes de extranjeros fallecidos en Venezuela El balance de víctimas extranjeras por los dos terremotos que sacudieron Venezuela continúa en aumento, en medio de una emergencia que deja cerca de 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos, según la ONU. Portugal reportó 28 fallecidos y 85 desaparecidos, España confirmó cinco muertos y 133 personas sin localizar, mientras que China elevó a siete el número de ciudadanos fallecidos. También se registraron dos víctimas brasileñas, una chilena y un ciudadano italo-venezolano, cuyos gobiernos han activado asistencia consular y seguimiento a sus familiares. 07:00 Delcy Rodríguez coordina apoyo de Estados Unidos Delcy Rodríguez coordinó con autoridades estadounidenses acciones de rescate y ayuda humanitaria tras los sismos en Venezuela, en una reunión que incluyó a representantes militares y diplomáticos de ambos países. Previamente, sostuvo conversaciones con Donald Trump y Marco Rubio, quienes expresaron su respaldo ante la emergencia. Foto: AFP.

Apoyo internacional a Venezuela

Ante la magnitud de la emergencia, la Organización de las Naciones Unidas anunció la movilización de equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) señaló que llevar estos equipos al terreno es la 'prioridad absoluta', debido a la posibilidad de encontrar personas con vida entre los escombros. Hasta el momento se han desplegado 25 equipos, incluidos grupos nacionales de búsqueda urbana y unidades médicas de emergencia, con alrededor de 1.000 rescatistas.

La respuesta internacional incluye equipos ya presentes en Venezuela procedentes de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos, en tanto otros países, como Reino Unido, Francia, Alemania, España, Catar y Países Bajos, también preparan o movilizan apoyo.

La ONU destacó que, aunque los terremotos representan una de las emergencias más devastadoras para cualquier país, la rápida coordinación humanitaria muestra una amplia solidaridad internacional frente a la tragedia.

USGS alerta sobre alto riesgo de víctimas futuras

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) activó una alerta naranja a través de su sistema PAGER tras evaluar el impacto del terremoto de magnitud 7,5, identificado como el evento principal del doblete sísmico ocurrido en Yaracuy.