Cámaras captan ataque de sicarios en La Victoria: hombre quedó gravemente herido tras recibir varios disparos
Las investigaciones apuntan a que la víctima podría ser agente de seguridad privada. La Policía y la Fiscalía analizan las grabaciones y recogen pruebas para esclarecer el ataque.
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Un hombre resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos por presuntos sicarios en la cuadra 4 de la avenida Miguel Grau, en el distrito limeño de La Victoria. El hecho ocurrió la noche del viernes frente a un establecimiento comercial y fue registrado por cámaras de seguridad de la zona.
La víctima recibió múltiples impactos de bala mientras permanecía junto a un vehículo estacionado. Tras el ataque, fue auxiliada por personas que se encontraban en el lugar y trasladada de emergencia al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde permanece con pronóstico reservado.
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Video muestra el momento en que dos sicarios disparan contra la víctima en plena vía pública
Las imágenes de videovigilancia muestran a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegar hasta el lugar donde se encontraba la víctima. El copiloto descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y realizó varios disparos a corta distancia antes de huir junto a su cómplice.
La balacera provocó momentos de pánico entre los transeúntes y clientes de los negocios cercanos. En los videos también se observa a varias personas correr para ponerse a salvo, mientras un menor de edad ingresó apresuradamente a una tienda de zapatillas para refugiarse de los disparos. Tras el ataque, varios establecimientos cerraron temporalmente sus puertas por seguridad.
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Investigación policial tras el ataque en La Victoria da luces sobre el móvil
De manera preliminar, las primeras indagaciones señalan que el herido trabajaría como agente de seguridad privada de un empresario dedicado a la venta de calzado. La Policía continúa con las diligencias para confirmar su identidad y establecer el móvil del atentado.
Peritos de Criminalística recogieron casquillos de bala y otras evidencias en la escena, mientras detectives del Departamento de Investigación Criminal analizan las grabaciones de las cámaras para identificar a los responsables y reconstruir su ruta de escape. Asimismo, la Fiscalía participa en las investigaciones para determinar si el ataque estaría relacionado con un caso de extorsión u otro delito.