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Egresado de la UNI estudió Ingeniería Sísmica en Japón y creó proyecto para prevenir daños por terremotos en Perú

Julian Palacios, ingeniero civil especializado en Japón, dirige un proyecto que utiliza simulaciones computacionales para anticipar los efectos de los fuertes sismos en edificaciones esenciales del país. Esto incluye hospitales y colegios.

A través de simulaciones computacionales, el equipo del CISMID analiza el comportamiento de infraestructuras clave como hospitales y colegios. Esto busca optimizar la respuesta ante desastres naturales.
A través de simulaciones computacionales, el equipo del CISMID analiza el comportamiento de infraestructuras clave como hospitales y colegios. Esto busca optimizar la respuesta ante desastres naturales. | Foto: composición LR
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Los recientes terremotos en Venezuela volvieron a poner en agenda la importancia de la prevención y la preparación ante eventos sísmicos de gran magnitud en el Perú. En ese contexto, especialistas peruanos impulsan iniciativas orientadas a reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta de las ciudades frente a posibles emergencias. Uno de esos proyectos es liderado por el ingeniero civil Julian Palacios, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y especializado en Ingeniería Sísmica en Japón.

La propuesta busca anticipar los efectos que podría generar un terremoto de gran intensidad sobre las edificaciones y servicios esenciales del país. A través de herramientas tecnológicas y modelos computacionales avanzados, el investigador desarrolla simulaciones que permiten evaluar distintos escenarios sísmicos y generar información útil para la planificación de medidas de prevención y respuesta ante desastres.

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¿Cómo funciona el proyecto desarrollado por Julian Palacios para anticipar daños por terremotos?

Tras realizar estudios de especialización en la Universidad de Tokio gracias a una beca de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Julian Palacios presentó una iniciativa enfocada en la aplicación de tecnología para analizar el comportamiento de las ciudades frente a movimientos telúricos. El objetivo principal es recrear escenarios sísmicos similares a eventos históricos y determinar cómo reaccionarían las estructuras actuales.

Para ello, el equipo del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) emplea simulaciones computacionales que incorporan información obtenida en campo. Estos modelos permiten representar sectores urbanos completos y estudiar el desempeño de infraestructuras estratégicas, entre ellas hospitales, viviendas y centros educativos. Según el especialista, los resultados podrían servir como apoyo para la toma de decisiones y la distribución de recursos durante situaciones de emergencia.

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Simulaciones sísmicas permiten evaluar el comportamiento de hospitales, viviendas y colegios

Las pruebas realizadas hasta el momento indican que las edificaciones construidas bajo las normas técnicas vigentes tendrían una respuesta favorable frente a un sismo de gran magnitud. Sin embargo, el investigador advierte que uno de los principales desafíos continúa siendo la presencia de construcciones informales, una situación que incrementa significativamente la vulnerabilidad de diversos sectores urbanos.

El desarrollo de estas simulaciones se realiza mediante servicios de computación en la nube debido a las limitaciones tecnológicas existentes en el país. Palacios señala que contar con equipos de mayor capacidad permitiría procesar escenarios complejos en pocas horas e identificar con mayor rapidez las zonas que podrían registrar mayores afectaciones. Asimismo, considera que este tipo de herramientas podría extenderse a otros países de la región para fortalecer las estrategias de prevención y contribuir a la protección de la población frente a futuros terremotos.

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