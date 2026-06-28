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Ante el incremento de extorsiones y ataques contra empresas de transporte interprovincial, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció el reforzamiento del patrullaje preventivo en las rutas con mayor incidencia delictiva. La medida busca fortalecer la seguridad de transportistas y pasajeros, especialmente durante el horario nocturno, cuando se registra la mayor cantidad de hechos criminales.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Orden Interno, Juan Olivera, durante una mesa de trabajo que reunió a representantes de empresas de transporte interprovincial y entidades vinculadas al sector. La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el ministro del Interior, José Zapata, para incrementar la presencia policial en los puntos considerados de mayor riesgo.

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Según informó el Mininter, el patrullaje será intensificado hasta la medianoche en las rutas identificadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) y por las propias empresas transportistas. Asimismo, se reforzará la vigilancia en terminales terrestres, paraderos y zonas aledañas donde se ha detectado la presencia de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y otros delitos.

Empresas identifican rutas y horarios más peligrosos

Durante la reunión participaron representantes de diversas empresas de transporte interprovincial, entre ellas Zbuss, compañía que recientemente denunció haber sido víctima de reiterados atentados. También asistieron funcionarios de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

En la mesa de trabajo, los transportistas expusieron las principales amenazas que enfrentan en sus operaciones y detallaron las rutas y horarios donde se concentran los casos de extorsión, amenazas y ataques armados. Esta información permitirá a la Policía Nacional optimizar el despliegue operativo y fortalecer la coordinación con los gobiernos locales y otras instituciones competentes.

El viceministro Juan Olivera señaló que las acciones buscan proteger tanto a las empresas del sector como a los miles de ciudadanos que utilizan diariamente el transporte interprovincial. En ese sentido, sostuvo que reforzar la seguridad en estas rutas constituye una prioridad para reducir el impacto de las organizaciones criminales sobre este servicio.

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Intensificarán controles contra el transporte informal

Como parte de los acuerdos alcanzados, las autoridades también decidieron intensificar las acciones de fiscalización contra el transporte informal. El Mininter considera que esta actividad facilita la actuación de organizaciones criminales y representa un mayor riesgo tanto para las empresas formales como para los pasajeros.

La información proporcionada por los operadores apunta a diseñar intervenciones focalizadas en los sectores con mayor incidencia delictiva, para complementar el patrullaje preventivo con acciones de inteligencia y coordinación interinstitucional.

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