HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Reforzarán patrullaje nocturno en rutas críticas de transporte público ante ola de extorsiones y asesinatos

El Ministerio del Interior anunció medidas para garantizar la seguridad de transportistas y pasajeros, optimizando intervenciones en zonas identificadas por la Policía Nacional.

El patrullaje será reforzado en horarios nocturno del transporte público
El patrullaje será reforzado en horarios nocturno del transporte público | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Ante el incremento de extorsiones y ataques contra empresas de transporte interprovincial, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció el reforzamiento del patrullaje preventivo en las rutas con mayor incidencia delictiva. La medida busca fortalecer la seguridad de transportistas y pasajeros, especialmente durante el horario nocturno, cuando se registra la mayor cantidad de hechos criminales.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Orden Interno, Juan Olivera, durante una mesa de trabajo que reunió a representantes de empresas de transporte interprovincial y entidades vinculadas al sector. La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el ministro del Interior, José Zapata, para incrementar la presencia policial en los puntos considerados de mayor riesgo.

TE RECOMENDAMOS

¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

Según informó el Mininter, el patrullaje será intensificado hasta la medianoche en las rutas identificadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) y por las propias empresas transportistas. Asimismo, se reforzará la vigilancia en terminales terrestres, paraderos y zonas aledañas donde se ha detectado la presencia de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y otros delitos.

PUEDES VER: Confirmado: Mininter comprará sin licitación 31.045 pistolas israelíes que tendrían sobreprecio

lr.pe

Empresas identifican rutas y horarios más peligrosos

Durante la reunión participaron representantes de diversas empresas de transporte interprovincial, entre ellas Zbuss, compañía que recientemente denunció haber sido víctima de reiterados atentados. También asistieron funcionarios de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

En la mesa de trabajo, los transportistas expusieron las principales amenazas que enfrentan en sus operaciones y detallaron las rutas y horarios donde se concentran los casos de extorsión, amenazas y ataques armados. Esta información permitirá a la Policía Nacional optimizar el despliegue operativo y fortalecer la coordinación con los gobiernos locales y otras instituciones competentes.

El viceministro Juan Olivera señaló que las acciones buscan proteger tanto a las empresas del sector como a los miles de ciudadanos que utilizan diariamente el transporte interprovincial. En ese sentido, sostuvo que reforzar la seguridad en estas rutas constituye una prioridad para reducir el impacto de las organizaciones criminales sobre este servicio.

PUEDES VER: Detienen a 9 policías de la comisaría de Ate por cobrar coimas a transportistas

lr.pe

Intensificarán controles contra el transporte informal

Como parte de los acuerdos alcanzados, las autoridades también decidieron intensificar las acciones de fiscalización contra el transporte informal. El Mininter considera que esta actividad facilita la actuación de organizaciones criminales y representa un mayor riesgo tanto para las empresas formales como para los pasajeros.

La información proporcionada por los operadores apunta a diseñar intervenciones focalizadas en los sectores con mayor incidencia delictiva, para complementar el patrullaje preventivo con acciones de inteligencia y coordinación interinstitucional.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Roberto Sánchez alerta que Mininter no les brindó garantías para marcha en el Centro de Lima: "Nos deniegan el derecho"

Roberto Sánchez alerta que Mininter no les brindó garantías para marcha en el Centro de Lima: "Nos deniegan el derecho"

LEER MÁS
Confirmado: Mininter comprará sin licitación 31.045 pistolas israelíes que tendrían sobreprecio

Confirmado: Mininter comprará sin licitación 31.045 pistolas israelíes que tendrían sobreprecio

LEER MÁS
Revoredo: “Si (los delincuentes) sacan sus armas, les vamos a devolver lo mismo”

Revoredo: “Si (los delincuentes) sacan sus armas, les vamos a devolver lo mismo”

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
UNI: Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, estos son los distritos de Lima más vulnerables ante un gran sismo, según el CISMID

UNI: Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, estos son los distritos de Lima más vulnerables ante un gran sismo, según el CISMID

LEER MÁS
Asesinan a joven trabajadora dentro de una escuela de manejo frente a Real Plaza Puruchuco en Ate

Asesinan a joven trabajadora dentro de una escuela de manejo frente a Real Plaza Puruchuco en Ate

LEER MÁS
MTC anuncia nueva aerolínea en el aeropuerto Jorge Chávez: conectará al Perú con más de 300 destinos en el mundo

MTC anuncia nueva aerolínea en el aeropuerto Jorge Chávez: conectará al Perú con más de 300 destinos en el mundo

LEER MÁS
Ruta 1180 cambia de nombre desde julio: empresa Nueva América anuncia nuevo código para su servicio entre Carabayllo y SJM

Ruta 1180 cambia de nombre desde julio: empresa Nueva América anuncia nuevo código para su servicio entre Carabayllo y SJM

LEER MÁS
Condenan a comandante de la PNP por exigir S/100 para filtrar las ‘fijas’ de examen policial en Huancavelica

Condenan a comandante de la PNP por exigir S/100 para filtrar las ‘fijas’ de examen policial en Huancavelica

LEER MÁS
Líneas 3 y 4 del Metro cambiarán la movilidad en Lima: así se conectarán con la Línea 1, Línea 2 y el Metropolitano.

Líneas 3 y 4 del Metro cambiarán la movilidad en Lima: así se conectarán con la Línea 1, Línea 2 y el Metropolitano.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025