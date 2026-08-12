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¡Calor bate récords en agosto! Seis regiones del Perú alcanzan temperaturas de hasta 36.5°C: cifras solo se registraron durante El Niño de 1997 y 2023

Las temperaturas alcanzaron hasta 36.5 °C en Tumbes y 35.0 °C en Lambayeque, superando las marcas previas. La Esperanza, Piura, y Talla, La Libertad, también registraron máximas históricas.

Los récords de temperatura de varias estaciones tienen varios años de antigüedad, siendo algunos de los más antiguos desde 1979.
Los récords de temperatura de varias estaciones tienen varios años de antigüedad, siendo algunos de los más antiguos desde 1979. | Foto: composición LR/Difusión
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Durante los primeros diez días de agosto de 2026, seis departamentos de la costa peruana registraron nuevos récords de temperatura máxima, según la información proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Los valores fueron reportados en estaciones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima, en el contexto de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño Costero.

La temperatura más alta llegó a 36.5 °C en El Salto, Tumbes, mientras que otras estaciones también superaron sus marcas anteriores. Los valores fueron de 35.0 °C en Jayanca, Lambayeque; 33.2 °C en La Esperanza, Piura; 33.2 °C en Talla, La Libertad; 28.4 °C en Huarmey, Áncash; y 26.8 °C en Cañete, Lima.

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Récords de calor superan los 36°C: estas son las ciudades que alcanzaron máximas históricas

Las nuevas marcas fueron registradas entre el 2 y el 10 de agosto. En todos los casos, las temperaturas máximas superaron los récords que figuraban previamente para esas estaciones meteorológicas. Los datos proporcionados por SENAMHI muestran el siguiente detalle:

  • El Salto, Tumbes: registró 36.5 °C el 8 de agosto de 2026. El récord anterior era de 35.2 °C, alcanzado el 11 de agosto de 2023.
  • La Esperanza, Piura: llegó a 33.2 °C el 7 de agosto de 2026. La marca previa era de 32.0 °C, registrada el 7 de agosto de 1997.
  • Jayanca (La Viña), Lambayeque: alcanzó 35.0 °C el 7 de agosto de 2026. El récord anterior correspondía a 32.2 °C, registrado el 27 de agosto de 1985.
  • Talla (Guadalupe), La Libertad: registró 33.2 °C el 7 de agosto de 2026. Su máxima anterior era de 30.6 °C, alcanzada el 4 de agosto de 1997.
  • Huarmey, Áncash: llegó a 28.4 °C el 2 de agosto de 2026, superando los 26.2 °C registrados el 8 de agosto de 2023.
  • Cañete, Lima: alcanzó 26.8 °C el 10 de agosto de 2026, por encima de los 26.0 °C registrados el 27 de agosto de 1979.

La distribución de estos récords comprende seis departamentos ubicados a lo largo de la costa peruana. Además, algunas marcas anteriores tenían varios años de antigüedad, como en Cañete, donde el registro que fue superado correspondía a 1979. En La Esperanza y Talla, los máximos anteriores se remontaban a 1997.

Las temperaturas récord incluyeron 35.0 °C en Lambayeque y 33.2 °C en La Libertad y Piura.

Las temperaturas récord incluyeron 35.0 °C en Lambayeque y 33.2 °C en La Libertad y Piura.

El Niño Costero marca un agosto con temperaturas inusuales en la costa peruana

Los nuevos récords de temperatura se registraron en un contexto asociado al fenómeno El Niño Costero, durante los primeros diez días de agosto de 2026. Este periodo de calor se suma a las condiciones cálidas observadas durante julio, cuando también se reportaron temperaturas máximas inusuales en diferentes zonas del país. SENAMHI emitió además avisos relacionados con el incremento de las temperaturas máximas y los niveles de radiación ultravioleta en regiones de la costa y la sierra.

Las actuales marcas tienen como referencia otros episodios de temperaturas elevadas registrados durante anteriores eventos de El Niño. En algunas estaciones, los récords que fueron superados correspondían a 1997 y 2023, mientras que en Cañete la marca anterior se mantenía desde 1979 y en Jayanca desde 1985. De acuerdo con la información proporcionada, los nuevos registros de agosto reflejan el comportamiento de las temperaturas máximas observado durante este periodo en la costa peruana.

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