Tramita tu DNI los sábados: Reniec atenderá estos días ante Elecciones Regionales y Municipales 2026

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que retomará su atención durante los próximos sábados hasta las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollarán el 4 de octubre. La medida busca que los ciudadanos tengan una opción adicional para tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y se encuentren identificados antes y después de los comicios.

La ampliación del servicio registral fue anunciada este 11 de agosto ante la proximidad de las elecciones. La institución exhortó a los ciudadanos a revisar las fechas y horarios de atención en sus redes y plataformas oficiales, además de conocer las gestiones que podrán realizar en sus sedes habilitadas para esta campaña.

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Trámites disponibles en oficinas del Reniec los sábados

El organismo señaló que durante la jornada de los sábados ofrecerá los siguientes trámites vinculados al DNI:

Duplicado

Renovación

Entrega

Asimismo, precisó que los trámites y servicios de registros civiles continuarán de lunes a viernes en el horario regular.

¿Qué debes tomar en cuenta antes de acudir a una sede del Reniec?

Un aspecto importante a considerar es el pago del trámite por realizar. La entidad recomendó a los ciudadanos cancelar el costo del procedimiento antes de acudir a una agencia o previo al trámite virtual. Esta gestión la pueden hacer por medio de Yape, agente BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe.

Si ya se realizó el trámite del DNI, el Reniec sugiere verificar si su documento ya se encuentra listo para recojo. Para ello, debes ingresar a la página web oficial de la entidad a través de este enlace, colocar tu número de DNI o de solicitud y comprobar que el estado de trámite de tu documento figure al 100% para el recojo.

Estos son los procedimientos del Reniec disponibles de manera virtual

Algunos de los servicios habilitados a través de la web oficial del organismo son los siguientes:

Duplicado o renovación del DNI

Emisión de copias certificadas de actas de nacimiento

Matrimonio o defunción

Consulta de estado de trámite de DNI

Rectificación del estado civil de soltero a casado

Rectificación de domicilio

Puedes conocer la lista completa ingresando a este enlace.