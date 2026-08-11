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Tramita tu DNI los sábados: Reniec atenderá estos días ante Elecciones Regionales y Municipales 2026

El organismo anunció que volverá a brindar atención durante los sábados con el fin de facilitar diversos trámites de DNI ante la proximidad de los comicios de octubre. Conoce los detalles de la medida.

Reniec ofrecerá atención para trámites de DNI los días sábados
Reniec ofrecerá atención para trámites de DNI los días sábados | Foto: Reniec
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que retomará su atención durante los próximos sábados hasta las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollarán el 4 de octubre. La medida busca que los ciudadanos tengan una opción adicional para tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y se encuentren identificados antes y después de los comicios.

La ampliación del servicio registral fue anunciada este 11 de agosto ante la proximidad de las elecciones. La institución exhortó a los ciudadanos a revisar las fechas y horarios de atención en sus redes y plataformas oficiales, además de conocer las gestiones que podrán realizar en sus sedes habilitadas para esta campaña.

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Trámites disponibles en oficinas del Reniec los sábados

El organismo señaló que durante la jornada de los sábados ofrecerá los siguientes trámites vinculados al DNI:

  • Duplicado
  • Renovación
  • Entrega

Asimismo, precisó que los trámites y servicios de registros civiles continuarán de lunes a viernes en el horario regular.

¿Qué debes tomar en cuenta antes de acudir a una sede del Reniec?

Un aspecto importante a considerar es el pago del trámite por realizar. La entidad recomendó a los ciudadanos cancelar el costo del procedimiento antes de acudir a una agencia o previo al trámite virtual. Esta gestión la pueden hacer por medio de Yape, agente BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe.

Si ya se realizó el trámite del DNI, el Reniec sugiere verificar si su documento ya se encuentra listo para recojo. Para ello, debes ingresar a la página web oficial de la entidad a través de este enlace, colocar tu número de DNI o de solicitud y comprobar que el estado de trámite de tu documento figure al 100% para el recojo.

Estos son los procedimientos del Reniec disponibles de manera virtual

Algunos de los servicios habilitados a través de la web oficial del organismo son los siguientes:

  • Duplicado o renovación del DNI
  • Emisión de copias certificadas de actas de nacimiento
  • Matrimonio o defunción
  • Consulta de estado de trámite de DNI
  • Rectificación del estado civil de soltero a casado
  • Rectificación de domicilio

Puedes conocer la lista completa ingresando a este enlace.

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