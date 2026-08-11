Tramita tu DNI los sábados: Reniec atenderá estos días ante Elecciones Regionales y Municipales 2026
El organismo anunció que volverá a brindar atención durante los sábados con el fin de facilitar diversos trámites de DNI ante la proximidad de los comicios de octubre. Conoce los detalles de la medida.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que retomará su atención durante los próximos sábados hasta las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollarán el 4 de octubre. La medida busca que los ciudadanos tengan una opción adicional para tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y se encuentren identificados antes y después de los comicios.
La ampliación del servicio registral fue anunciada este 11 de agosto ante la proximidad de las elecciones. La institución exhortó a los ciudadanos a revisar las fechas y horarios de atención en sus redes y plataformas oficiales, además de conocer las gestiones que podrán realizar en sus sedes habilitadas para esta campaña.
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Trámites disponibles en oficinas del Reniec los sábados
El organismo señaló que durante la jornada de los sábados ofrecerá los siguientes trámites vinculados al DNI:
- Duplicado
- Renovación
- Entrega
Asimismo, precisó que los trámites y servicios de registros civiles continuarán de lunes a viernes en el horario regular.
¿Qué debes tomar en cuenta antes de acudir a una sede del Reniec?
Un aspecto importante a considerar es el pago del trámite por realizar. La entidad recomendó a los ciudadanos cancelar el costo del procedimiento antes de acudir a una agencia o previo al trámite virtual. Esta gestión la pueden hacer por medio de Yape, agente BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe.
Si ya se realizó el trámite del DNI, el Reniec sugiere verificar si su documento ya se encuentra listo para recojo. Para ello, debes ingresar a la página web oficial de la entidad a través de este enlace, colocar tu número de DNI o de solicitud y comprobar que el estado de trámite de tu documento figure al 100% para el recojo.
Estos son los procedimientos del Reniec disponibles de manera virtual
Algunos de los servicios habilitados a través de la web oficial del organismo son los siguientes:
- Duplicado o renovación del DNI
- Emisión de copias certificadas de actas de nacimiento
- Matrimonio o defunción
- Consulta de estado de trámite de DNI
- Rectificación del estado civil de soltero a casado
- Rectificación de domicilio
Puedes conocer la lista completa ingresando a este enlace.