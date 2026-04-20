Estrategia de inmunización en gestantes para combatir el VSR en Perú | OMS

Estrategia de inmunización en gestantes para combatir el VSR en Perú | OMS

Perú incorporará por primera vez la inmunización contra el virus sincitial respiratorio (VSR), principal causa de hospitalización y defunciones en menores de un año. Ante el inicio de su pico estacional en abril y con 983 casos en lo que va del año, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció una estrategia para reducir el impacto de la enfermedad en la población infantil.

La medida combinará la vacunación en gestantes con el uso de un anticuerpo monoclonal en recién nacidos. Según el Ejecutivo, la intervención comenzará en mayo, demandará una inversión de S/91 millones y priorizará Arequipa, Cusco, Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El doctor Antonio Ciudad, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, explicó a La República que el VSR representa una alta carga sanitaria a nivel mundial y supone una amenaza importante durante los primeros meses de vida.

“Hay que tener en cuenta de que el virus sincitial respiratorio es la principal causa de infecciones respiratorias en lactantes y niños pequeños en todo el mundo. Se estima que el virus sincitial respiratorio genera aproximadamente 30 millones de episodios de infección respiratoria aguda y causa más de 50.000 muertes en niños en todo el mundo”, señaló.

Perú implementará estrategia para combatir el virus sincitial respiratorio en lactantes y niños

Detalló que este virus provoca infecciones respiratorias bajas, como la bronquiolitis, que puede evolucionar hasta neumonía. Además, advirtió que sus efectos no se limitan a la etapa aguda, pues existen estudios que asocian cuadros graves tempranos con mayor predisposición a reinfecciones, asma y problemas respiratorios incluso en la adultez.

Protección temprana

Ciudad indicó que la vacuna busca proteger al bebé durante los primeros seis meses de vida, etapa de mayor vulnerabilidad frente al virus. Para ello, se aplica a la madre durante el embarazo, de modo que los anticuerpos pasen al feto a través de la placenta. “Aquí es importante tener claro que nosotros estamos vacunando a la madre para proteger fundamentalmente al niño por nacer”, precisó.

Según explicó, en Perú se ha aprobado la aplicación desde la semana 24 de gestación, es decir, aproximadamente a partir de los seis meses de embarazo. Añadió que la gestante debe recibir la dosis al menos dos semanas antes del parto para garantizar una adecuada transferencia de anticuerpos. “A partir de las 2 semanas después de aplicar la vacuna ya hay suficiente protección de anticuerpos en la madre”, sostuvo.

Menos hospitalizaciones

A diferencia de las vacunas tradicionales, que estimulan al sistema inmunológico para generar defensas, este anticuerpo monoclonal brinda inmunidad pasiva directa. Es decir, el recién nacido recibe anticuerpos listos para neutralizar el virus.

El especialista remarcó que ambas herramientas no compiten entre sí, sino que se complementan. La vacuna se administra durante la gestación y el anticuerpo monoclonal se reserva para recién nacidos que requieren protección adicional. “No es que sea una estrategia excluyente la una o la otra, sino son estrategias complementarias”, afirmó.

Precisó que este anticuerpo se aplica principalmente en bebés cuyas madres no fueron vacunadas, en aquellos nacidos menos de dos semanas después de la vacunación materna o en menores con enfermedades previas o condiciones de salud que los hacen más vulnerables.

Sobre la seguridad de la vacuna, Ciudad aseguró que los efectos secundarios reportados son leves y temporales. “El efecto secundario que se tiene el más importante es dolor discreto en el sitio de infección. Algunas presentan un poco de fiebre, muy poquito y otras un poco dolor de cabeza”, explicó.

Añadió que estas molestias suelen aparecer durante las primeras 24 a 72 horas posteriores a la aplicación y desaparecen rápidamente, sin generar mayores complicaciones para la madre ni para el bebé.

Uno de los puntos más relevantes de la estrategia es su carácter universal. En Perú, el 71,6% de los lactantes hospitalizados por VSR eran previamente sanos, lo que evidencia que la protección no debe limitarse a grupos de riesgo.

Según Ciudad, la experiencia internacional muestra una reducción importante de hospitalizaciones tras la implementación de esta vacuna, con una disminución estimada de entre 60% y 90% en los casos severos.

Aunque esta vacuna recién será incorporada al esquema peruano, ya viene siendo utilizada en otros países como Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, Australia y varias naciones de Europa, donde ha mostrado una reducción importante en hospitalizaciones por cuadros severos. Incluso remarcó que Perú no está entre los primeros países en aplicar esta estrategia, sino que llega después de observar resultados positivos en otros sistemas de salud.

“Hay experiencias como, por ejemplo, en la Argentina donde se aplicó esta vacuna. Las emergencias de los hospitales eran colmadas por el virus respiratorio sincitial antes de la vacuna. Una vez que se administró la vacuna, la carga por esta enfermedad disminuyó tremendamente”, indicó.

Cobertura nacional

Ciudad consideró que la incorporación de esta vacuna representa un cambio importante en la prevención de enfermedades respiratorias en recién nacidos y saludó la decisión del Ministerio de Salud. “En primer lugar, hay que saludar la iniciativa, en segundo lugar hay que promover la vacunación y en tercer lugar, obviamente, aplicarla e implementarla”, manifestó.

Subrayó que el principal desafío será garantizar una amplia cobertura en todos los establecimientos donde se realiza control prenatal, tanto del Minsa como de EsSalud, sanidades de las Fuerzas Armadas, Policía y clínicas privadas.

Remarcó, además, que la vacuna contra el VSR se suma a otras inmunizaciones recomendadas durante la gestación, como influenza, COVID-19, Tdap y tétanos, todas seguras y eficaces para proteger tanto a la madre como al bebé.