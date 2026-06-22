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¡Atención, Lima Norte! Minsa vacunará gratis contra el sarampión durante todo junio en estos lugares

El sector habilitó nuevos puntos de inmunización en centros comerciales y parques zonales para facilitar el acceso a las dosis y proteger a la población frente a la enfermedad.

Vacunas contra el sarampión se realizarán gratis en junio.
Vacunas contra el sarampión se realizarán gratis en junio. | Foto: Andina / Difusión
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El Ministerio de Salud (Minsa) estableció diversos puntos estratégicos en Lima Norte para vacunar a las personas durante junio contra el sarampión, una enfermedad que puede causar graves complicaciones. La medida busca facilitar el acceso a la inmunización de niños, niñas y población vulnerable sin necesidad de acudir a un establecimiento de salud.

Entre los espacios escogidos se encuentran centros comerciales y parques zonales de alta concurrencia, que contarán con la atención de brigadas de salud especializadas. Para recibir la dosis, los ciudadanos solo deben presentar su DNI o el documento de identidad del menor beneficiado.

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Puntos y horarios de vacunación contra el sarampión en Lima Norte

Centros comerciales:

  • Real Plaza Pro (San Martín de Porres): de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. de lunes a domingo
  • Mega Plaza (Independencia): de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. de lunes a domingo
  • Plaza Norte (Independencia): viernes, sábado y domingo de 11.00 a. m. a 5.00 p. m.

Parques zonales:

  • Sinchi Roca (Comas): de 9.00 a. m. a 5.00 p. m.
  • Manco Cápac (Carabayllo): de 9.00 a. m. a 5.00 p. m.

Un mal que puede prevenirse

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que se propaga por el aire, a través de la tos o los estornudos, y afecta gravemente a los niños y niñas no vacunados. Ante la circulación del virus en el país, el Minsa publicó el decreto que declara la emergencia sanitaria por el brote de sarampión con transmisión local en Puno y advierte un riesgo elevado de diseminación en Lima Metropolitana y 12 regiones del país, a fin de intensificar la vacunación a nivel nacional.

Sus síntomas suelen ser fiebre alta, manchas rojas en el cuerpo, ojos llorosos y rojos (conjuntivitis), tos y complicaciones respiratorias. De no prevenirse o tratarse a tiempo, puede causar diarrea intensa, infecciones de oído, encefalitis (inflamación del cerebro) y neumonía, la complicación más frecuente y grave de la enfermedad.

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