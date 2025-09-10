HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Más de 7.500 recién nacidos se hospitalizan cada año en Perú por VSR: "Esta infección viral es una amenaza seria"

La Sociedad Peruana de Pediatría señaló que el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es una de las principales causas de enfermedades respiratorias potencialmente severas en niños menores de un año y en especial en menores de seis meses. 

Al menos 46 muertes al año en lactantes se registran por esta enfermedad. Foto: LR
Al menos 46 muertes al año en lactantes se registran por esta enfermedad. Foto: LR

La Sociedad Peruana de Pediatría señaló, a través de un comunicado, que en el Perú, cada año nacen casi 390.000 niños, de los cuales más de 7.500 son hospitalizados debido al Virus Sincicial Respiratorio (VSR). Además, al menos 46 muertes al año en lactantes se registran por esta enfermedad.

Asimismo, alertó este virus es una de las principales causas de enfermedades respiratorias potencialmente graves en niños menores de un año y en especial en menores de seis meses.

Sobre el tema, el doctor Javier Ferreyros, pediatra y miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría, explicó que este virus ha existido siempre y que representa una enfermedad grave en niños pequeños, aunque también afecta a los adultos.

Mencionó que los síntomas más comunes son similares a un resfriado, lo que puede hacer que se confunda con algo común, al igual que el COVID-19. Sin embargo, mencionó que, si no se trata a tiempo, en algunos casos puede llevar a hospitalizaciones debido a neumonía.

"La clásica infección del Virus Sincicial Respiratorio es la bronquiolitis, donde se afectan los bronquiolos. Los niños empiezan a silbar al respirar y se comportan como si tuvieran asma. Tienen dificultad para respirar y, muchas veces, necesitan hospitalización y oxígeno", explicó Ferreyros.

El especialista detalló que los métodos de prevención son la vacunación materna, que permite transferir anticuerpos al bebé antes del nacimiento, y la administración de anticuerpos monoclonales a los lactantes durante los meses de mayor circulación del virus, si sus madres no recibieron la vacuna.

"Cuando una mujer embarazada recibe la vacuna, no solo la protege a ella contra el Virus Sincicial Respiratorio, sino que los anticuerpos que ella produce se transfieren a través de la placenta al bebé. Esto le brinda protección durante los primeros meses de vida. Así que una estrategia clave es vacunar a las madres durante el embarazo", resaltó Ferreyros.

Por ese motivo, la Sociedad Peruana de Pediatría exhortó al Ministerio de Salud y a los organismos correspondientes a priorizar la adquisición y distribución de estas herramientas de prevención del VSR.

