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El último acto de amor de Lenny Fernández, la joven que murió abrazada a su perro Salomón durante el terremoto en Colombia

El pequeño can, hallado vivo bajo el cuerpo de su dueña, fue rescatado por los equipos de emergencias tras un intenso trabajo.

Un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia dejó trágicas historias, como la de Lenny Ruiz Fernández, abogada hallada junto a su perro Salomón bajo los escombros en Cali.
Un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia dejó trágicas historias, como la de Lenny Ruiz Fernández, abogada hallada junto a su perro Salomón bajo los escombros en Cali. | Composición LR/AFP/El Nuevo Día
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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto dejó entre sus historias más dolorosas el fallecimiento de Lenny Ruiz Fernández. La joven abogada fue localizada bajo los escombros del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua de Cali, junto a su perrito Salomón, a quien la posición de su cuerpo habría protegido durante el derrumbe.

Los equipos de emergencia trabajaron durante horas para acceder hasta la víctima y salvar al pequeño animal entre los escombros. La desgarradora escena, difundida por colectivos de defensa animal, conmovió a miles de usuarios en redes sociales, de acuerdo con los medios locales, como El Colombiano.

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La historia de Lenny Fernández se suma a los relatos de personas y animales afectados por el terremoto. Foto: @deyamoranimal/Instagram

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El conmovedor rescate de Lenny Fernández y su perro Salomón que impacta en redes sociales

Lenny Ruiz Fernández fue una abogada oriunda de Pasto, Nariño, radicada en Cali. Destacó de forma constante por su vocación proteccionista hacia animales vulnerables y colaboró activamente con la Junta Defensora de Animales de su tierra natal. Durante el colapso del edificio Ana Pilar tras un fuerte sismo, la jurista quedó atrapada bajo fragmentos de concreto.

Durante las maniobras de emergencia en el inmueble desplomado, los integrantes de la Defensa Civil y otros rescatistas ingresaron al punto del siniestro. En la zona crítica hallaron con vida al pequeño Salomón justo debajo del cuerpo inerte de su dueña, tal como detalló El Colombiano. Ese hallazgo evidenció cómo la profesional protegió a su mascota hasta el último segundo.

Lenny Ruiz, abogada y defensora de animales, fue homenajeada en plataformas digitales por su compromiso con las mascotas. Foto: Chuchito GT/Facebook

Lenny Ruiz, abogada y defensora de animales, fue homenajeada en plataformas digitales por su compromiso con las mascotas. Foto: Chuchito GT/Facebook

El trágico suceso generó masiva conmoción en plataformas digitales, donde allegados homenajearon su abnegada labor comunitaria. “Una heroína, un angelito en el cielo. Descansa en paz”, se lee en las redes sociales. La historia traspasó fronteras como un símbolo de amor incondicional y devoción hacia las mascotas.

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¿Cómo sobrevivió el perro Salomón tras el colapso del inmueble?

El can Salomón sobrevivió al derrumbe gracias a que permaneció bajo el cuerpo de su dueña, quien falleció en el incidente. Los rescatistas extrajeron con vida a la mascota entre los escombros y la trasladaron a un centro de evaluación médica. Aunque se desconoce si la mujer ejecutó una maniobra consciente para proteger al animal durante el impacto, la ubicación de ella resultó determinante para resguardarlo.

Por su parte, los equipos de socorro evitaron calificar la acción como un acto deliberado, pues no existen evidencias técnicas sobre los segundos previos al desplome. Paralelamente, la Junta Defensora de Animales de Pasto manifestó su consternación por la pérdida de la colaboradora. El organismo valoró el compromiso social de la víctima, cuyo desenlace conmocionó a la comunidad local y a las agrupaciones ambientalistas.

Asimismo, los parientes de la víctima expresaron su profundo dolor mediante mensajes de despedida tras la tragedia. “Prima de mi corazón, nos dejas tan tristes, pero el amor por los animalitos, tu Salomón y el amor a Dios guardaremos como enseñanza”, expresó un familiar. De ese modo, el rescate del sabueso simboliza el lazo afectivo que ambos mantuvieron hasta el momento final.

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