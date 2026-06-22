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Más de 150 integrantes de la Corte del Santa fueron inmunizados en campaña de vacunación

Más de 150 miembros de la Corte Superior de Justicia del Santa fueron vacunados en una campaña médica que se realizó del 9 al 17 de junio en diversas sedes.

Esta iniciativa, coordinada con el área de Bienestar Social, destaca el compromiso de la institución con la salud integral. Fuente: difusión.
Esta iniciativa, coordinada con el área de Bienestar Social, destaca el compromiso de la institución con la salud integral. Fuente: difusión.
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Más de 150 integrantes de la familia judicial de la Corte Superior de Justicia del Santa, entre magistrados y servidores judiciales de siete sedes, fueron inmunizados en el marco de la campaña médica organizada por la Presidencia de la institución, en coordinación con el área de Bienestar Social y el Centro Médico Ocupacional.

La jornada de inoculación se realizó del 9 al 17 de junio en la sede central, así como en los módulos Penal, de Flagrancia, Civil, Contencioso Administrativo, y de Familia y Violencia Familiar.

PUEDES VER: Ordenan captura de condenado por actos contra el pudor en Chimbote | Del Santa | La República

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Durante la actividad, el personal de salud aplicó vacunas contra la influenza, la hepatitis, el neumococo, el tétanos y la difteria.

Esta iniciativa responde a la alta prioridad que la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Santa otorga a la salud integral y al bienestar físico de sus integrantes. Al asegurar entornos laborales protegidos, la institución reafirma su compromiso con el cuidado de su capital humano, reconociendo que la prevención es sumamente importante para mantener un servicio judicial eficiente, óptimo y continuo en beneficio de la ciudadanía.

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