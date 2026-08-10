Shakira conmueve con mensaje a Colombia tras terremoto de 7,4: “Mi corazón está con todos”

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto generó preocupación dentro y fuera del país. El fuerte movimiento tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y fue percibido en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Armenia.

La emergencia también provocó la reacción de varias figuras públicas. Entre ellas estuvo Shakira, quien utilizó sus redes socialespara enviar un mensaje de solidaridad a sus compatriotas y expresar su preocupación por las familias que atraviesan momentos de angustia debido al sismo.

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Shakira pide unión a los colombianos tras el terremoto

La cantante barranquillera no fue ajena a la emergencia que golpeó a su país y compartió un sentido mensaje en sus redes sociales. "Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", escribió la intérprete.

Shakira también destacó la capacidad de los colombianos para apoyarse en momentos difíciles. "En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros", señaló. Finalmente, envió un mensaje de fuerza y pidió a la población mantenerse atenta a las recomendaciones de las autoridades para poder colaborar con quienes necesiten ayuda. "Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra", expresó.

El terremoto que generó preocupación en varias regiones de Colombia

El fuerte movimiento telúrico fue registrado durante la mañana del lunes 10 de agosto y tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El sismo fue percibido en distintas ciudades del país, entre ellas Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Armenia, provocando alarma entre miles de ciudadanos.

Tras el terremoto, las autoridades iniciaron las evaluaciones para determinar la magnitud de los daños ocasionados por el movimiento. La emergencia también generó numerosas muestras de solidaridad, entre ellas la de Shakira, quien aprovechó sus plataformas para acompañar con un mensaje a los colombianos afectados por esta situación.