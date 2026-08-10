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Magaly Medina tuvo duras palabras contra dos cantantes de La Bella Luz que, según señaló, se habrían burlado durante un concierto en Tarapoto de la situación de acoso y hostigamiento que sufrió Naldy Saldaña a manos del director musical César Sánchez Chavesta durante su paso por la agrupación de cumbia. "¿Qué les pasa? Eso no se hace", expresó la conductora de ATV muy indignada.

La presentadora expuso imágenes del último concierto del grupo, en las que se observa a dos de sus integrantes sobre el escenario. En un momento, ambas comienzan a abrazarse y una de ellas le toca el trasero a la otra, quien hace un ademán de alejarse mientras ríe. Ante estas imágenes, la 'urraca' sostuvo que las cantantes estarían caricaturizando los tocamientos indebidos que Naldy Saldaña denunció.

Magaly Medina habló del comportamiento de dos cantantes de La Bella Luz. Foto: ATV.

Magaly Medina cuestiona a cantantes de La Bella Luz por supuestamente burlarse de Naldy Saldaña

Tras emitir las imágenes, Magaly Medina se indignó por el comportamiento de dos integrantes de La Bella Luz, quienes, según señaló, se habrían burlado del caso de Naldy Saldaña. La presentadora recordó que, días antes, estas chicas se solidarizaron con ella y cuestionó que ahora la ridiculizaran en el escenario.

"Ellos fueron a este concierto a victimizarse, a tratar de que los vean tristes. Pero, por otro lado, su discurso parece revanchista. Hay un momento en el escenario en que estas dos chicas, cantantes que antes se solidarizaron con Naldy Saldaña, ahora han comenzado a ridiculizarla, como tratando de burlarse de aquellos videos que nosotros hemos visto y que no deberían ser motivo de burla por compañeras mujeres. Porque cualquiera de ellas puede estar expuesta a lo mismo", señaló furiosa la conductora de 'Magaly TV: la firme'.

Luego, Magaly volvió a emitir las imágenes de la supuesta burla y analizó cada detalle que hicieron estas dos cantantes de La Bella Luz en el escenario de Tarapoto. "Esta parte me sonó rara, me hizo mucho ruido. Miren cómo ella le agarra el trasero a la compañera y la otra se quiere ir. Es decir, es caricaturizar, como si fuera un programa cómico, un aspecto grave. Y son dos mujercitas miembros de esa agrupación. No me parece. Un día antes estaban lloriqueando en la conferencia de prensa. A muchos del público les pasó inadvertido esto", finalizó Medina.