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Sociedad

Congestión vehicular en Vía Evitamiento por accidente: estudiante muere tras chocar contra tráiler

La víctima fue identificada como Estefano León, de 18 años, quien se dirigía a su vivienda a bordo de su motocicleta. La vía fue cerrada de manera parcial, en dirección de norte a sur, mientras se realizan las diligencias del caso.

Accidente genera congestión vehicular en la Vía de Evitamiento
Accidente genera congestión vehicular en la Vía de Evitamiento | Composición LR / Latina
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Un accidente de tránsito acabó con la vida de un joven estudiante y dejó a una adolescente herida en la Vía de Evitamiento, en el distrito de San Martín de Porres. El siniestro se produjo esta madrugada a la altura del puente Porvenir, en dirección de norte a sur.

La víctima, identificada como Estefano León, de 18 años, se dirigía a su vivienda a bordo de su motocicleta cuando, en circunstancias que aún son materia de investigación, terminó entre las llantas de un tráiler, de placa A6U-982. La zona fue cercada por agentes de la Policía Nacional (PNP) mientras se realizan las diligencias del caso. Esto genera el cierre parcial de la vía que se mantiene hasta esta mañana.

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La zona del siniestro fue cercada por la Policía Nacional

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Conductor habría intentado fugar

Según familiares del joven, quien era estudiante de Mecánica en el instituto SENATI, el conductor del vehículo de carga habría intentado darse a la fuga tras el accidente. Sin embargo, fue detenido y trasladado a la dependencia policial del sector. El chofer responde al nombre de Félix Alvarado Pachas.

En tanto, una adolescente de 16 años que acompañaba a la víctima resultó herida y fue trasladada a un hospital cercano. Los efectivos de tránsito de la comisaría de San Martín de Porres ya investigan el caso.