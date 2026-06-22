Tragedia en San Martín de Porres: madre y sus dos hijas mueren atrapadas en incendio de vivienda
Bomberos hallaron los cuerpos tras sofocar el siniestro. La zona permanece acordonada mientras peritos y el Ministerio Público investigan las causas del hecho.
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Tres mujeres fallecieron la madrugada del último lunes tras quedar atrapadas durante un incendio registrado en una vivienda multifamiliar ubicada en la cuadra 2 de la avenida Los Olivos, en el distrito de San Martín de Porres.
De acuerdo con información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia fue reportada alrededor de la 1.33 a. m. y movilizó a varias unidades para controlar las llamas y evitar su propagación a otras áreas del inmueble.
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Víctimas mortales en SMP
Según los primeros reportes, las víctimas serían una adulta mayor y sus dos hijas, de 19 y 24 años, quienes se encontraban en la parte posterior de la vivienda, donde se habría iniciado el fuego. Pese a los esfuerzos de rescate, no lograron salir a tiempo.
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Policía y Fiscalía investigan
Otros residentes del inmueble consiguieron evacuar antes de que el incendio se intensificara. Sin embargo, un segundo minidepartamento también resultó afectado.
Tras sofocar el siniestro, los bomberos hallaron los cuerpos de las tres mujeres dentro del predio. La zona permanece acordonada mientras peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público realizan diligencias para determinar las causas del incendio.