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Plantó un árbol durante 40 años y transformó una isla: hoy es un bosque casi 6 veces más grande que el Parque de las Leyendas

Desde 1979, Jadav Payeng plantó especies vegetales que crearon un ecosistema maduro para tigres de Bengala, rinocerontes y elefantes.

Jadav Payeng, conocido como el "Forest Man of India", transformó un desierto en una reserva ecológica de 550 hectáreas en la isla Majuli, India.
Jadav Payeng, conocido como el "Forest Man of India", transformó un desierto en una reserva ecológica de 550 hectáreas en la isla Majuli, India. | Composición LR/AFP/ChatGPT
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Un simple impulso juvenil transformó un territorio árido en un santuario natural sin precedentes. A lo largo de más de 40 años, el activista Jadav 'Molai' Payeng plantó vegetación de forma ininterrumpida sobre una isla en el río Brahmaputra. Su labor dio origen a una reserva verde de 550 hectáreas, dimensión que supera ampliamente la superficie del tradicional Parque de las Leyendas de Lima, en Perú.

Esta hazaña cruzó fronteras al evidenciar el impacto individual sobre ecosistemas destruidos por la erosión. "Mi motivación siempre fue proteger la naturaleza y devolverle vida a un espacio condenado", afirmó el héroe ecológico. Dicho logro le valió el título internacional de 'Forest Man of India', distinción otorgada por prestigiosas entidades académicas y conservacionistas.

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Con una extensión de 550 hectáreas, el bosque Molai supera por 5.7 veces al Parque de las Leyendas. Foto: Ilustración LR/ChatGPT

Con una extensión de 550 hectáreas, el bosque Molai supera por 5.7 veces al Parque de las Leyendas. Foto: Ilustración LR/ChatGPT

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¿Cómo convirtió Jadav Payeng un banco de arena en el vasto Bosque Molai?

En 1979, tras una devastadora crecida del río Brahmaputra, Jadav Payeng, con solo 16 años, presenció cómo cientos de serpientes perecían sobre la árida tierra de la isla de Majuli debido a la falta de sombra y al calor extremo. Impactado por la escena, comenzó a plantar brotes de bambú e integró paulatinamente diversas especies vegetales para regenerar el suelo erosionado.

Día tras día, cruzaba las aguas para regar y proteger la vegetación naciente sin recibir reconocimiento alguno durante décadas. Su constancia fijó el terreno árido y facilitó la expansión natural de la flora. Años más tarde, durante un evento en la Universidad Jawaharlal Nehru, el rector Sudhir Kumar Sopory lo proclamó formalmente como 'Forest Man of India', distinción con la cual el mundo entero lo reconoce en la actualidad.

La proeza cobró relevancia internacional cuando periodistas y fotógrafos documentaron la transformación de aquel terreno en un ecosistema maduro, logro por el cual el Gobierno indio le otorgó el galardón Padma Shri en 2015. Actualmente, el resguardado santuario alberga tigres de Bengala, rinocerontes indios, ciervos, simios y aves, sirviendo además de refugio continuo para manadas integradas por unos cien elefantes.

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¿Cómo se compara el Bosque Molai con las reservas peruanas y cuál es su estado actual?

Con una extensión de 550 hectáreas, este refugio vegetal supera por 5,7 veces al Parque de las Leyendas y casi duplica la superficie del Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa en Lima. No obstante, su dimensión se mantiene por debajo del Santuario Histórico Bosque de Pómac en Lambayeque, cuya área abarca más de 5.800 hectáreas.

En el ámbito internacional, el espacio creado por Jadav Payeng sobrepasa en un 60% el tamaño del famoso Central Park de Nueva York. Esa hazaña convirtió la obra individual del conservacionista en un referente de restauración ecológica en el planeta.

En la actualidad, la reserva natural subsiste como un ecosistema vivo y autosostenible en la región india de Assam, ideal para el cobijo de la fauna silvestre. A pesar de un incendio provocado a finales de 2025 en un sector de expansión adyacente, el territorio originario se mantiene intacto como símbolo de persistencia ambiental.

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